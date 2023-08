Un video dado a conocer por “Cuarto Poder” confirma que Lizeth Peralta, madre del hijo de Alejandro Soto, acudió a su juramentación como nuevo presidente del Congreso para el periodo 2023-2024.

Según informó el dominical, la grabación data del pasado 26 de julio y en ella se observa a la mujer junto al hijo del parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) en las graderías del hemiciclo.

En ese sentido, Peralta estuvo presente durante la elección de Soto Reyes como nuevo titular de ese poder del Estado y hasta recibió el saludo del congresista en el lugar donde se encontraba.

Fuentes de El Comercio también indicaron que Peralta Salas habría ingresado por una puerta lateral del Palacio Legislativo aquel día, razón por la cual su visita no está registrada .

La semana pasada Alejandro Soto Reyes afirmó que contrató como auxiliar de su despacho a Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo, apenas fue elegido en las elecciones del 2021 y negó mantener una relación sentimental.

“Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada en mi despacho, eso es completamente falso. A la señorita Yeshira Peralta Salas la contraté el año que ingresé, 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana tuve un hijo, pero ni es mi esposa ni soy su conviviente”, aseveró a “Punto final”.

“Claro (que sigue trabajando), dos años. Es una cusqueña. Tuve una relación fugaz y un niño de 11 meses al que se viene exponiendo en algunos medios de comunicación innecesariamente. Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo en el cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas. Por lo tanto no es mi cuñada porque no soy casado ni es mi conviviente”, sentenció.

Cabe indicar que el pasado 18 de junio, mediante un post en Facebook, Lizeth Peralta saludó de manera cariñosa al legislador de APP por el Día del Padre, pero dicha publicación fue eliminada luego.

“Feliz día del Padre, mi amor Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por ser un excelente padre. La vida y Dios te dan hermosos regalos, ver junto a mis dos grandes amores”, se lee en la publicación.