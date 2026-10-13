El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, habló sobre la posibilidad de presentar una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por “su comportamiento” durante la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

Astudillo se enfrascó en una discusión verbal con el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú), hecho que necesitó de la intervención de otros congresistas para evitar que pase a mayores.

#EnVivo Alfonso López Chau, senador: Dado el comportamiento del ministro del Interior, César Astudillo, estoy tentado de pedir su interpelación Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/OQXfPbJnIm — Canal N (@canalN_) October 13, 2026

López Chau, criticó la actitud de Astudillo y aseguró que su agrupación tiene la autoridad moral para exigir del ministro un comportamiento adecuado.

“ Yo he pensado, dado el comportamiento actual del ministro del Interior que estoy tentado de pedir su interpelació n”, dijo desde el Congreso de la República.

“Hemos ganado la autoridad moral para decirle al ministro usted hizo mal con su comportamiento”, agregó.

Según López Chau cuando su bancada decidió no apoyar la censura del ministro, junto con otros grupos parlamentarios, ganaron la autoridad para poder exigir luego respeto.