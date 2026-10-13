El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, habló sobre la posibilidad de presentar una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por “su comportamiento” durante la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado.
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