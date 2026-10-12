El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ratificó que su agrupación mantendrá su respaldo a los puntos de las facultades legislativas que fueron aprobados previamente por la Cámara de Diputados, mientras no exista una decisión distinta de dicha instancia.

“ Hasta ahora sí (solo apoyarán esos puntos), hasta que los diputados digan otra cosa. Los otros que usted dice, pues que manden un proyecto de ley de urgencia, que también es posible ”, respondió a los periodistas desde el Congreso de la República.

En esa línea, López Chau sostuvo que el Ejecutivo debe respetar la autonomía de los poderes del Estado y cuestionó que se pretenda establecer cómo debe actuar el Legislativo.

“En política, la forma es fondo. El Ejecutivo no le puede decir a un poder del Estado: tú vas a vivir y existir como yo quiero, no como tú quieres. Eso no puede ser, es un mensaje que está detrás de línea”, manifestó.

Asimismo, consideró que los líderes políticos deben actuar con paciencia y promover el diálogo para alcanzar acuerdos, en lugar de impacientarse frente a las posiciones discrepantes.

“Creo que la impaciencia no es una virtud. El líder político tiene que buscar unir a su país, obviamente tiene oposición y por eso tiene que llenarse de paciencia”, expresó.

El dirigente agregó que la negociación política implica “conversar, escuchar y ejecutar”, y advirtió que todavía existen aspectos de las facultades legislativas en los que podrían plantearse modificaciones o propuestas.

#EnVivo Alfonso López Chau, senador: En política, la forma es fondo. El Ejecutivo no le puede decir a un poder del Estado tú vas a vivir como yo quiero. El líder político tiene que buscar unir a su país, obviamente tiene oposición y por ello tiene que llenarse de paciencia Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 12, 2026

“En todo el mundo es así, el presidente va moviendo, va negociando, en el buen sentido del término. Es hablar, escuchar, ejecutar. Hay muchos puntos en los cuales se pueden meter goles, ya está ahí en la cancha”, señaló.

Sobre frase de Keiko Fujimori

El líder de Ahora Nación también se refirió a las expresiones de la presidenta Keiko Fujimori, quien utilizó la frase “Los perros ladran, señal de que avanzamos” referida a la obra Don Quijote de la Mancha, para responder a las críticas de un sector de la oposición y expresar su respaldo al ministro César Astudillo.

Al respecto, López Chau insistió en la necesidad de que el Ejecutivo mantenga una actitud de diálogo y paciencia frente a sus opositores, en un contexto de debate político sobre las facultades legislativas y las relaciones entre los poderes del Estado.