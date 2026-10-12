Alfonso López Chau (Foto: Congreso)
Alfonso López Chau (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ratificó que su agrupación mantendrá su respaldo a los puntos de las facultades legislativas que fueron aprobados previamente por la Cámara de Diputados, mientras no exista una decisión distinta de dicha instancia.

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