Alfonso López Chau expresó su respaldo a la labor de diputados de Ahora Nación en la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Alfonso López Chau expresó su respaldo a la labor de diputados de Ahora Nación en la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados y demandó respeto estricto al reglamento del Congreso. Precisó también que, en su opinión, no se pueden hacer modificaciones unilaterales desde la cámara alta sin la aprobación de los diputados.

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