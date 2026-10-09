El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados y demandó respeto estricto al reglamento del Congreso. Precisó también que, en su opinión, no se pueden hacer modificaciones unilaterales desde la cámara alta sin la aprobación de los diputados.

Frente a las consultas de la prensa sobre eventuales añadidos al proyecto, el legislador sostuvo que el Senado carece de atribuciones para incorporar temas negados por la cámara baja. “El Senado solo tiene que respetar lo que está en el reglamento y ahí ha interpretaciones. Voy a escuchar las otras interpretaciones pero yo me voy a apegar al reglamento”.

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El representante remarcó que cualquier cambio sustancial depende de la voluntad política y del acuerdo previo de los diputados. “Eso lo puede hacer solamente la Cámara de Diputados desde mi opinión. Si el Senado consiente, es otra cosa. La Cámara de Diputados debe ser respetada y yo respeto el reglamento”, explicó.

López Chau defendió la vigencia de los 20 temas aprobados en el pleno de los diputados en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. “Ni apruebo todas, ni no apruebo nada. Estas son las 20, setas son las que ha decidido la Cámara de Diputados y hasta el momento estamos con esas”.

El senador enfatizó que la soberanía legislativa de la Cámara de Diputados merece consideración institucional por parte de todos los grupos políticos. En ese sentido, reiteró que los integrantes de Ahora Nación apoyaron un texto delimitado que atiende problemáticas urgentes.

“Mi total respaldo a la bancada del partido Ahora Nación, a los militantes que han luchado por ese tema. Ellos han aprobado, son ellos los que pueden hacer un giro, yo no puedo intervenir”, concluyó.

Luis Galarreta considera insuficiente la decisión de los diputados ante el Senado

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado y calificó de insuficiente el documento remitido por los diputados. El jefe del Gabinete solicitó facultades en ocho sectores para enfrentar la criminalidad organizada y resolver trabas de infraestructura.

Durante su mensaje, Galarreta señaló que el recorte a seis ejes en 20 puntos limita la capacidad de respuesta rápida del Poder Ejecutivo ante emergencias nacionales. No obstante, el titular ministerial admitió la competencia exclusiva del Senado para definir los plazos y el contenido definitivo de la norma.