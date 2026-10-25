Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó su deseo de que se mantenga la alianza de su agrupación con Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, pese a las diferencias que han surgido entre las organizaciones políticas tras la delegación de facultades al Ejecutivo.

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