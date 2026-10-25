El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó su deseo de que se mantenga la alianza de su agrupación con Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, pese a las diferencias que han surgido entre las organizaciones políticas tras la delegación de facultades al Ejecutivo.

“Yo quisiera que siga en pie, porque le hace bien al país, como quisiera que la asociación que tiene Renovación Popular con Fuerza Popular sea cada vez más fuerte”, manifestó en RPP Noticias.

López Chau reconoció que la relación entre las agrupaciones se ha debilitado, aunque descartó una ruptura definitiva. “Sí creo que sí, roto no”, respondió al ser preguntado si consideraba que la asociación se había resquebrajado.

En referencia a las diferencias con Juntos por el Perú, señaló que existen posiciones contrarias con respecto a la postura que se adopta ante diferentes situaciones políticas.

“Yo critico al fujimorismo en el fondo, no en detalles, porque en detalles podemos coincidir en algunas oportunidades. Me criticaron porque aprobé el viaje de la presidenta, yo no voy a discutir eso, yo voy a discutir el rumbo del Estado ”, sostuvo.

Partido del Buen Gobierno

Al ser consultado específicamente sobre si Ahora Nación mantiene discrepancias con el Partido del Buen Gobierno, López Chau respondió afirmativamente y apuntó a las diferencias ideológicas entre ambas organizaciones.

“Sí, porque creo que ellos han dicho que son de centro y nosotros somos de centroizquierda o de izquierda democrática”, explicó.

En esa línea, aseguró que su agrupación no ha cambiado de posición y dejó abierta la posibilidad de que las coincidencias aumenten si el otro partido modifica su orientación. “Nosotros no hemos cambiado, si ellos cambian habrá mayores coincidencias”, señaló.

Respalda rectificación sobre la ley de facultades

Por otro lado, el líder de Ahora Nación se pronunció sobre la rectificación realizada por el presidente del Senado, Miguel Torres respecto de la publicación sobre la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo, en la que se había señalado que el Senado aprobó la norma cuando correspondía indicar que fue el Congreso.

“Me parece un gran paso, por el bien de la democracia y eso significa que el punto de urgencia ahora es modificar el reglamento”, manifestó.