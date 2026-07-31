Alfonso López Chau, senador de Ahora Nación, se pronunció sobre la detención del diputado Julián Pérez Mallqui en el distrito de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física contra su expareja, hecho ocurrido apenas seis días después de haber asumido sus funciones legislativas para el periodo 2026-2031.

En declaraciones a Canal N, López Chau sostuvo que en su agrupación política se actuaría con celeridad ante una denuncia de esta naturaleza. El legislador afirmó: "Si fuera en nuestro partido, nosotros como hemos hecho otras veces, ya estaría inmediatamente en disciplina o en ética y aceleraríamos los trámites para prescindir de él“.

El incidente se originó el 30 de julio, cuando Pérez Mallqui fue detenido en flagrancia en un inmueble en San Miguel, tras lo cual se investiga presunta violencia que habría ejercido contra una mujer que sería su expareja.

El senador de Ahora Nación enfatizó su rechazo absoluto a cualquier acto de presunta violencia contra la mujer y consideró que estos hechos deben ser investigados con prontitud. Sin embargo, resaltó: “Cada organización política cuenta con sus propios reglamentos”.

López-Chau precisó que, si bien respeta la autonomía de otras fuerzas parlamentarias, la sociedad demanda señales claras de integridad frente a este tipo de acusaciones. “No me gusta meterme en casa ajena. Es un grupo con el que estamos en alianza, así que espero que ellos digan y nos expliquen”, agregó.

Ernesto Zunini sobre caso Julián Pérez Mallqui

Por su parte, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó que se reunirán hoy a las 4:00 p.m. en la Cámara de Diputados para adoptar una posición oficial sobre Julián Pérez Mallqui, colega de su bancada. Por esto, evitó adelantar sanciones administrativas o políticas inmediatas, señalando que la agrupación debe contar primero con toda la información disponible y los resultados preliminares de las diligencias fiscales.

Cabe destacar que Julián Pérez Mallqui ya registra antecedentes por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entre sus procesos previos figura una condena de prisión suspendida por un accidente de tránsito ocurrido en 2024 en el distrito de Pichari, donde resultaron heridas una madre y su hija menor de edad.