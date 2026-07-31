López Chau estuvo en el grupo de los senadores que participaron en la Misa y Te Deum este 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
López Chau estuvo en el grupo de los senadores que participaron en la Misa y Te Deum este 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Alfonso López Chau, senador de Ahora Nación, se pronunció sobre la detención del diputado Julián Pérez Mallqui en el distrito de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física contra su expareja, hecho ocurrido apenas seis días después de haber asumido sus funciones legislativas para el periodo 2026-2031.

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