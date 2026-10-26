Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación. Foto: GEC.
Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, lamentó la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno y le recomendó reconsiderar su decisión y retornar a su bancada. Consultado sobre la posibilidad de que el parlamentario se integre a otra agrupación, descartó que su partido busque recibirlo.

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