Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, lamentó la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno y le recomendó reconsiderar su decisión y retornar a su bancada. Consultado sobre la posibilidad de que el parlamentario se integre a otra agrupación, descartó que su partido busque recibirlo.

“Hasta donde tengo entendido, puede hacerlo (unirse a otra bancada), pero espero que no lo haga, espero que reflexione y regrese a su bancada. Le recomiendo eso” , manifestó López Chau.

El también excandidato presidencial sostuvo que no se alegra de la situación que atraviesa Buen Gobierno y expresó sus deseos de que la agrupación supere sus dificultades internas y logre consolidarse como partido político.

#EnVivo Alonso López Chau, senador: Espero que Jorge Gavidia reflexione y regrese al Buen Gobierno. En Ahora Nación no abrimos las puertas a nadie, por modales Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/hk8NXmkaAG — Canal N (@canalN_) October 26, 2026

“Es una lástima y no me puedo alegrar de una situación como esa, al contrario, le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido, es lo que puedo desear”, señaló.

Descarta recibirlo

Al ser consultado directamente sobre si Ahora Nación estaría dispuesto a incorporar a Gavidia, López Chau descartó esa posibilidad como una iniciativa de su agrupación y afirmó que no corresponde alentar la salida de integrantes de otros partidos.

“No, nosotros no abrimos la puerta a nadie. Por modales, no podemos alentar que exista eso en otro partido y no nos alegra” , declaró.

Asimismo, indicó que cada organización política tiene sus propias reglas para resolver sus diferencias internas y definir su estructura. En ese sentido, consideró que lo ocurrido con Gavidia llevará a las agrupaciones a revisar sus dinámicas internas y buscar consolidarse.

“Cada partido tiene sus propias normas, de ver las cosas y organizarse. Imagino que con lo que ha sucedido ahora, cada partido buscará afirmarse como partido, eso va a hacer Ahora Nación”, sostuvo.

Finalmente, López Chau destacó la importancia de que exista una organización política de centro en el escenario nacional y señaló que Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, cumple ese papel. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.