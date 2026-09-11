La Cámara de Diputados del Congreso aprobó el último jueves la moción de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, impulsada por la bancada de Juntos por el Perú. Sin embargo, la decisión no contó con el respaldo unánime de todas las bancadas de oposición al gobierno de Keiko Fujimori. El Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, votó en contra de la iniciativa.

La moción obtuvo 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Pese a que los votos en contra fueron mayoría, el Reglamento del Congreso establece que la admisión de una moción de interpelación requiere el respaldo de al menos un tercio del número de diputados hábiles; es decir, por lo menos 44 votos favorables.

Aunque el Partido del Buen Gobierno se alió en julio pasado con las bancadas de izquierda Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras para conformar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la agrupación ya había adelantado que ello no implicaba necesariamente que sus integrantes votarían en bloque en todas las decisiones parlamentarias.

La moción tampoco contó con el respaldo de todos los integrantes de Juntos por el Perú. El diputado Marlon Aguirre Ramos, miembro de esa bancada, votó en abstención.

Aguirre había retirado su firma de la moción el martes pasado. Para formalizar esa decisión, envió un oficio a la Oficialía Mayor del Congreso en el que comunicó su desistimiento y alegó la existencia de “imprecisiones” en el texto de la propuesta.

Por ello, el miércoles pasado, el vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, señaló que Aguirre tendrá que explicar su decisión no solo ante sus compañeros de grupo parlamentario, sino también ante los ciudadanos que respaldaron su candidatura y le otorgaron su representación en el Congreso.

“Él tendrá que explicarlo, creo que estas cosas se deben debatir en el fuero institucional, yo soy respetuoso de las discrepancias que pueda haber en ese nivel, pero el pueblo juzgará la actitud y el comportamiento de cada diputado”, dijo Zunini en diálogo con Canal N.

Las discrepancias internas en Juntos por el Perú eran públicas al menos desde agosto último. En ese momento, Aguirre había cuestionado la conducción de Zunini y lo acusó de tomar decisiones sin escuchar previamente a todos los integrantes de la agrupación. Incluso, en medio de esas diferencias, no descartó la posibilidad de renunciar a la bancada.

“No hay democracia. El señor Zunini no escucha razones, interpretaciones o controversias. Está muy equivocado”, agregó en diálogo con RPP.

El legislador también cuestionó algunas decisiones adoptadas por su propia bancada, entre ellas la elección de sus colegas Yenifer Paredes y Catherin Palomino como presidentas de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DE INTERPELACIÓN:

A FAVOR

Juntos por el Perú

Giannina Avendaño Oswar Cahuaza Graciela Chipana Remigio Condori Svieta Fernández Marco Flores Gabriel Gonzales Jessica Guevara Héctor Guillén James Holguín Azucena Isla Luis Jibaja Marino Lavado Alejandro Manay Analí Márquez Catherin Palomino Amalia Palomino Yenifer Paredes Olver Peña Jesús Pérez Julián Pérez Jessica Pérez Haydee Poma Luz Soto Pilar Sulca Jacqueline Tapullima César Tito Daniel Varas Juan Villanueva Ernesto Zunini

Partido Cívico Obras

Henry Albañil Edgar Alvarón Juan Cabrera Raúl Camargo Dina Hancco Heber López Luis Masco Andrea Medina Máximo Peralta Víctor Piñán Demetrio Valqui José Yataco

Ahora Nación

Freshman Buitron Harvey Cochado César Holguín Indira Huillca Bernardino Manrique José Marcelo Ángel Meneses César Muedas

En contra

Fuerza Popular:

Jaime Abensur Arturo Alegría Gladys Andrade Salguero Rosangella Barbarán Karina Beteta Ángel Bobadilla Javier Castro Royser Castro Rafael Celiz Cecilia Chacón Diethell Columbus Pierangeli Dodero Carlos Domínguez Pier Figari Luzmila Gamarra Francisco Gatica Mery Infantes Leticia Leiva Liz Mendoza Flor Meza Rivera Kim Muñoz Jessica Navas Auristela Obando Marco Pacheco Ana Patiño Urco Carmela Paucará Nary Pinasco Geanmarco Quezada María Ramos César Revilla María Luisa Silupú Inga Segundo Ticlla Rafael Gilmer Trujillo Zegarra Jhonn Brayam Valqui Ordóñez César Vidaurre Floridas Ana Yuffra Carlos Zegarra

Partido del Buen Gobierno

Rossana Alayza Jessica Benítez Segundo Castrejón Carmen Duarte Edwin Espinoza Hilda Fernández Nery Fernández Fernando García Gloria Hirache Miguel Huamán Nora Llaque Nathaly Molina Lila Prado Luis Quispe Milagros Santana Romina Uribe

Renovación Popular

José Baella Diego Bazán Aldo Bravo Javier Cipriani Leo De Paz Frank Krklec Paola Martínez Roxana Rocha Gustavo Segura Carlos Yalta Mady Yonz Jorge Zeballos

En abstención

Marlon Aguirre Ramos

Citado para el jueves 17

La Cámara de Diputados acordó citar al ministro del Interior para responder el pliego interpelatorio el jueves 17, desde las 10:00 a. m. El titular del sector deberá responder por la conducción de la política de seguridad ciudadana, en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en distintas zonas del país.

La moción fue sustentada ante el pleno por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, quien, durante su intervención, recordó los recientes asesinatos y el secuestro registrado en Trujillo.