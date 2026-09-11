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Resumen

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La Cámara de Diputados del Congreso aprobó el último jueves la moción de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, impulsada por la bancada de Juntos por el Perú. Sin embargo, la decisión no contó con el respaldo unánime de todas las bancadas de oposición al gobierno de Keiko Fujimori. El Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, votó en contra de la iniciativa.

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