Alianza para el Progreso (APP), la segunda fuerza más numerosa del Congreso, ha sumado una polémica más en su bancada en lo que va del periodo parlamentario 2020-2021. Esta vez, los reflectores apuntan al legislador Jhosept Amado Pérez Mimbela, quien ha sido identificado como quien insultó –por tener el micrófono abierto- al presidente de la República, Martín Vizcarra, en el pleno extraordinario virtual del último 5 de julio.

Pero en el grupo parlamentario no es la primera vez que un congresista es sujeto de cuestionamientos. Desde el Parlamento disuelto pasado hasta hoy, suman, al menos, ocho legisladores que han protagonizado controversias.

1. Humberto Acuña Peralta (Congreso 2020-2021)

Aún no se había instalado el Congreso cuando Humberto Acuña Peralta (Lambayeque), parlamentario electo por APP, se convirtió en sujeto de una investigación preliminar por el caso Odebrecht.

Según el equipo especial Lava Jato, Acuña habría cometido el delito de colusión por supuestas irregularidades en la primera fase del proyecto Olmos, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Lambayeque.

En aquel momento, Acuña señaló a El Comercio su disposición “para aclarar las cosas”.

“Lo único que tengo que decir es que la parte técnica no la veía yo, sino los técnicos. [...] No van a encontrar [...] ‘codinomes’ ni que me hayan sobornado. [...] Lo que nosotros hicimos [cuando era gobernador] fue defender el proyecto a través de un montón de comunicados. Nuestros actos han sido totalmente transparentes. [...] Al contrario, fuimos una de las primeras regiones que le ganó a Odebrecht [en procesos legales]”, exclamó.

En marzo, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial una orden de impedimento de salida del país contra el parlamentario.

2. Marco Verde (Congreso 2020-2021)

El pasado mayo, un video difundido por un medio regional mostraba al congresista Marco Verde (Pasco) en una reunión social en su casa en Oxapampa, a pesar de encontrarse el país en plena cuarentena obligatoria por el COVID-19. En las imágenes, el parlamentario fue captado bebiendo alcohol en compañía de un grupo de personas.

3: César Combina (Congreso 2020-2021)

El 23 de junio, se conoció que el congresista César Combina distribuyó mascarillas de protección contra el coronavirus (COVID-19) en varias zonas de su región, Junín, con su nombre y rostro, así como con el logo de su partido político. El legislador señaló que fue un “error involuntario”.

En un comunicado, Combina dijo que la donación fue entregada con “una identificación partidaria producto de un error involuntario, puesto que se detectó que las mascarillas donadas estaban siendo comercializadas y se necesitaba un mensaje que evitara su venta”. Añadió que la equivocación ya fue sido corregida en las siguientes entregas.

4. César Villanueva (Congreso 2016-2019)

En agosto del 2019, declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, pusieron al congresista por APP y ex primer ministro de Martín Vizcarra contra las cuerdas: según el delator, la constructora brasileña hizo dos pagos ilícitos a César Villanueva por un total de US$60.000 cuando era gobernador regional de San Martín. Ello con la finalidad de beneficiar a la empresa con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en el 2008.

En diciembre del año pasado, el Poder Judicial dispuso que el excongresista cumpla prisión preventiva por 18 meses en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. En abril de este año, sin embargo, la medida se varió a una de arresto domiciliario por el riesgo de contagio de coronavirus.

5. Richard Acuña (Congreso 2016-2019)

En mayo del 2019, un reportaje de “Panorama” reveló que el entonces legislador se había presentado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que es apoderado, y accionista. En ese entonces, Acuña sostuvo haber pedido licencia sin goce de haber al Congreso para a la reunión con la entidad.

“Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo en ese entonces el parlamentario.

A raíz de la revelación, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el congresista por el presunto delito de patrocinio ilegal.

Este, sin embargo, no era la primera polémica que protagonizaba Acuña. En mayo del 2018, el Poder Judicial solicitó al Congreso el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para investigarlo por el presunto delito de fraude procesal para presuntamente apropiarse de un terreno en Trujillo. El pleno del Parlamento, sin embargo, resolvió rechazar el pedido de levantamiento de inmunidad.

En julio del año pasado, tras acudir a la fiscalía Richard Acuña dijo que tenía la conciencia tranquila.

“Hemos colaborado y estoy con la conciencia tranquila. Hemos cumplido con la citación. [...] Todo fue explicado y esperemos que puedan tomar la decisión correspondiente”, expresó.

6. Edwin Donayre (Congreso 2016-2019)

En agosto del 2018, el general en retiro y entonces congresista apepista, Edwin Donayre (Ayacucho), fue condenado en primera instancia a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de peculado en agravio del Estado.

La sentencia correspondía a un caso conocido como el ‘Gasolinazo’ ocurrido en el 2006. El Poder Judicial determinó que, durante siete meses -cuando Ríos se desempeñaba como comandante general de la Región Militar Sur- se apropió indebidamente de combustible de la institución.

En abril del 2019, se ratificó la sentencia en segunda instancia. Sin embargo, el Congreso de la República recién aprobó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria en mayo del 2019. Para ese entonces, sin embargo, Donayre ya estaba prófugo. El general en retiro fue capturado el 31 de octubre, en Puente Piedra. Durante su intervención, Donayre cargaba una mochila que llevaba dentro una peluca.

Edwin Donayre fue capturado por la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra, el 31 de octubre del 2019.

Hoy, Donayre cumple su condena en el penal Castro Castro.

7. Benicio Ríos (Congreso 2016-2019)

Edwin Donayre no fue el único congresista de APP en ser condenado mientras ejercía la función legislativa en el periodo 2016-2019. En diciembre del 2017, el Poder Judicial sentenció a Benicio Ríos (Cusco) a siete años de cárcel por el delito de colusión agravada. En mayo del 2018, la condena fue confirmada en segunda instancia.

El entonces parlamentario fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario cuando se desempeñaba como alcalde de Urubamba, entre los años 2007 y 2010. Pese a que el pleno del Congreso levantó la inmunidad de Ríos, este se mantuvo prófugo por seis meses –con una breve reaparición en agosto-, hasta que fue capturado por la policía en noviembre del 2018. Hoy en día, permanece en el penal de Quenccoro (Cusco).

*Actualización: En la primera publicación no se incluyó el caso del legislador César Combina

