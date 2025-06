Este Diario revisó la planilla de la Oficina de Comunicaciones del Congreso que, a mayo del 2025, sumaba 121 trabajadores. El 44% de estos no registra título universitario, pero la mayoría figura bajo el cargo de “técnicos” donde no exigen ni título ni experiencia, aunque tienen salarios que oscilan entre los S/5.000 y S/8.000.

En la planilla de la Oficina de Comunicaciones se pueden encontrar diversos perfiles, como el de Elton Herles López Ponte, un estilista que ostenta el cargo de “auxiliar” con un salario que supera los S/ 4.000 mensuales. López, quien vive en el Callao, tiene en sus redes sociales maquillando al personal de la oficina desde al menos el 2018. También tiene una serie de imágenes donde muestra sus servicios personalizados de peluquería.

Vale mencionar que el Congreso cuenta con un área que funciona como una peluquería, donde se brindan servicios a los congresistas.

—La cuota apepista—

En la planilla de la Oficina de Comunicaciones figuran siete jóvenes afiliados a APP. Yuriko Collantes es la única que tiene título de la Universidad César Vallejo, de los Acuña, y gracias a su afiliación partidaria ha pasado por al menos cuatro dependencias del Congreso. Lourdes Mendoza también ha rotado por al menos dos despachos de APP. Mendoza Uriarte, quien solo cuenta con estudios técnicos de diseño, se afilió recién en el 2025. Varias fuentes coincidieron en señalar que desde APP vienen exigiendo la afiliación para mantener o acceder a sus puestos en el Legislativo.

Collantes y Mendoza coincidieron en el despacho del legislador Héctor Acuña, cuando este pertenecía a las filas de APP. “El partido me las recomendó. Cuando salgo [de APP], regresan a otros sitios del partido. Como ya no había buen entendimiento, se fueron. Cada congresista tenía que ayudar con dos trabajadores del partido”, reconoció el congresista. Luego, el hermano de César Acuña añadió: “En mi caso tuve la oportunidad de devolver (personal del partido). Pedí cambios porque veíamos que con esas personas (recomendadas) no llegábamos ni a la esquina”.

Collantes no es la única que ha estudiado en la universidad de los Acuña entre el grupo de afiliados de APP que trabajan en la Oficina de Comunicaciones. Gerardo Olivas Chira, según su perfil de LinkedIn, empezó a estudiar en la Universidad César Vallejo en 2019 y debería estar acabando este año su carrera. Olivas ha tenido el privilegio conseguir trabajo rápidamente y, gracias a su afiliación partidaria, no ha empezado como practicante con un sueldo mínimo, sino que ocupar un cargo de “auxiliar” con un salario superior a los S/ 3.000 (el equivalente a tres sueldos mínimos). En 2022, el joven Gerardo postuló sin éxito con APP en la lista de regidores para Carabayllo (Lima) y, según su hoja de vida, se encontraba a la mitad de su carrera universitaria.

Quien sí ha logrado ser regidora con APP es Kazumi Yto. Ella figura condecorada por el propio César Acuña, y esa cercanía le ha valido obtener puestos en el Congreso: primero en la presidencia y ahora en la Oficina de Comunicaciones.

Por su parte, Samantha Ticona se afilió a APP en octubre del 2024, y para diciembre figura en una visita al BCR junto con Yesenia Lozano, la cuestionada jefa del Centro de Modalidades Formativas del Parlamento y también afiliada de APP. Ambas fueron registradas como representantes del Congreso, pero Ticona recién figura en la planilla legislativa desde abril del 2025. Este Diario consultó con el BCR sobre el motivo de dicha reunión, pero no obtuvimos respuesta.

En sus redes sociales, Ticona Espinoza se presenta como “estudiante de periodismo audiovisual”, y como “auxiliar” su salario supera los S/ 2.000. En una convocatoria para un cargo de “Analista de Programación” del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú figura como “No Apta”, según un documento publicado por dicha institución en junio de 2024.

En la lista de beneficiados por su carnet partidario también figura Diana Dávila Callao, cuya historia fue contada por este Diario en un informe pasado. Diana Dávila también ha rotado por varias dependencias vinculadas a APP y para este 2025, su hermana Estefany Dávila Callao ingresó a trabajar en el Área de Administración de Bienes. Lo más llamativo en el caso de las hermanas chiclayanas Dávila Callao es que Diana, sin tener título universitario, gana S/ 5.000 mensuales, superando la remuneración de su hermana Estefany, quien sí cuenta con diploma universitaria.

Las fuentes legislativas explicaron que el motivo de la alta rotación entre dependencias responde a la necesidad de que sumen cinco años dentro de la planilla legislativa para así poder ser nombrados como personal fijo en el servicio parlamentario. Esto quiere decir que adquieran una condición donde ya no los puedan despedir tan fácilmente, como al personal de confianza regular que tiene que renovar sus contratos cada tres meses.

Desde el pasado miércoles 11 de junio, este Diario solicitó descargos formales a Oficialía Mayor y a los afiliados de APP, pero no obtuvimos respuesta al cierre de este informe.