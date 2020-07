Ana Jara: votos en su censura muestran situación del Congreso

Un voto ganado, por convicción o por conveniencia, no solo significa un punto más en la lucha por llegar a un objetivo. Un voto también puede indicar una rivalidad, o una disidencia. Los votos que terminaron con Ana Jara al mando de la PCM no han sido la excepción en este juego de tronos que resulta ser la política peruana.

En el oficialismo hay una disidente. Celia Anicama fue la única congresista de Gana Perú que decidió votar a favor de la moción de censura. Ella se abstuvo de votar por la derogación de la llamada 'Ley pulpín', lo que habla de un probable divorcio entre la legisladora y el Ejecutivo. Ella y Ana Jara comparten distrito electoral, pues ambas son representantes de Ica.

Además de Ana Jara y Fredy Otárola, quienes no asistieron al debate al ser parte del gabinete censurado, el oficialismo sufrió además la baja de Eduardo Nayap, que por segunda vez no estuvo presente en el hemiciclo para votar un tema sensible para el Gobierno: el legislador tampoco fue a la votación de la derogatoria de la 'Ley pulpín'.

Pero el Gobierno no solo ha perdido gente en su bancada, sino que entre sus únicos aliados hay quien votó a favor de la censura a Ana Jara. Carmen Omonte, una de las rastreadas según los archivos filtrados de la DINI, dijo sí a la salida de la primera ministra. Esto a pesar de que Omonte había sido parte del gabinete en la cartera de la Mujer.

Por el lado de la oposición, en tanto, las cosas parecen estar más claras: en el fujimorismo solo faltó el voto de María Magdalena López Córdova, quien se ausentó, y en Concertación Parlamentaria, el de Carmen Rosa Núñez, pero todos los demás votaron a favor de la censura.

Solidaridad Nacional, Dignidad y democracia y PPC-APP también votaron en bloque, aunque sin Gustavo Rondón, Eulogio Amado Romero y Richard Acuña, respectivamente.

En tanto, en Acción Popular el voto no fue unánime. Dos congresistas no estuvieron (Inga y Merino de Lama), mientras que Alejandro Yovera votó en contra de la censura. Yovera podría estar jugando con cautela, pues todavía no se ha determinado si será inhabilitado por mentir en su hoja de vida.

En Unión regional, la situación fue similar. Si bien cuatro congresistas apoyaron a Ana Jara (Canches, Falconí, Lewis y Portugal), otros dos (Lay y Monterola) no le dieron respaldo.

Entre los congresistas sin bancada solo el ex nacionalista Jaime Delgado votó a favor de la censura. Tejada y Benítez, en tanto, se ausentaron. Grandez y Tait no votaron.

