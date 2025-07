La nueva vocera de la bancada Somos Perú, Ana Zegarra, tiene tres sentencias en su haber por falsedad ideológica y otros delitos, y la última le impediría ser candidata en las elecciones generales del 2026, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, en el 2014 Zegarra fue sentencia por falsedad ideológica. Al año siguiente, 2015, por falsificación de documentos. Ahora, en este 2025, su condena también es por falsa declaración. En todas le impusieron prisión suspendida.

En el último caso se le dictó un año y cuatro meses de prisión suspendida. Cada fin de mes tiene que pasar por el juzgado a firmar. Además, no puede ausentarse de su residencia habitual sin autorización, precisó “Cuarto Poder”.

También debe cumplir otras reglas de conducta, como no frecuentar lugares donde se venda alcohol o establecimientos de dudosa reputación; si lo hace, la pena se volverá cárcel efectiva.

La sentencia más reciente fue en segunda instancia. La congresista apeló el fallo en primera instancia, pero el mes pasado el juzgado confirmó la condena a un año y cuatro meses de prisión suspendida, al hallarla responsable de omitir —o presuntamente ocultar— una sentencia previa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante su campaña municipal de 2018.

“La sentenciada reconoce que no consignó todas las sentencias que sobre su persona recaía, pues la correspondiente al expediente N°601 no la declaró. Su alegato de defensa para ello es que la sentencia había sido impugnada”, dice el fallo.

Para José Tello, exministro de Justicia y especialista en temas electorales, la condena le impedirá postular al Parlamento en las elecciones del 2026, pese a que ya se le ha visto abiertamente en campaña.

“Mientras tengas una sentencia en primera instancia, no puedes postular. Tan simple como eso. Es el mandato que se debe seguir, porque está en la misma Constitución”, subrayó el especialista.

Según detalló, se tiene que aplicar el artículo 34-A de la Carta Magna, que impide que las personas sentenciadas en primera instancia, en este caso, como autores de un delito doloso, pueda postular a una elección.

“La señora, en línea de tiempo hacia las elecciones de abril 2026, no podría postular a elección para el Congreso de la República”, subrayó.

Por su parte, la abogada penalista Cecilia Madrid explicó que la sala ha establecido que está bien acreditada la falsa declaración y el conocimiento de la congresista de la sentencia condenatoria que tenía y la no declaración de esta en el proceso electoral.

Ana Zegarra, a pesar del fallo, habría continuado en campaña. En Iquitos se ha colocado publicidad en avenidas con su nombre y el eslogan: “Loreto merece más, contigo es posible”.

Como en los casos anteriores, la nueva vocera de Somos Perú prefiere guardar silencio y no brindar mayores detalles: “Eso ha sido en su debido momento, por su proceso. No estoy haciendo campaña. Está siguiendo su debido proceso No voy a dar mayores declaraciones”.

Más cuestionamientos

Además de sus sentencias, también hay hechos sospechosos. En su informe de representación del 24 al 28 febrero último afirma haber realizado todas sus actividades en Lima y que visitó instituciones en la capital.

Sin embargo, según información pública del propio Congreso de la República, en esa misma semana, el 25 y 27 de febrero recibió pasajes aéreos para Pucallpa e Iquitos para sus labores de representación.