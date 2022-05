La mayoría de bancadas no oficialistas aún no han definido oficialmente si apoyarán una eventual censura al primer ministro Aníbal Torres y los otros integrantes de su gabinete que serán interpelados este miércoles y jueves. Sin embargo, la posibilidad no está descartada y sus decisiones se tomarían luego de escuchar las intervenciones de los ministros ante el pleno.

Adriana Tudela, vocera alterna de Avanza País, aseguró a El Comercio que si bien los cuatro ministros interpelados esta semana en el Congreso (Aníbal Torres, Betssy Chávez, Alfonso Chávarry y Carlos Palacios) “deberían ser retirados de su cargo”, la permanencia del jefe del Gabinete es particularmente “insostenible para el país”.

“Debe ser retirado por el gobierno o censurado por el Congreso. Eso llevaría a que también salgan los otros tres ministros, aunque con el gobierno que tenemos es posible que regresen con un nuevo presidente del Consejo de Ministros”, dijo la legisladora.

Consultada sobre si su grupo parlamentario tiene previsto presentar una moción de censura o apoyar una si se presenta, Adriana Tudela indicó que “es algo que no hemos conversado como bancada aún”.

“En particular, yo creo que está claro que Aníbal Torres debe ser censurado” Adriana Tudela congresista de Avanza País

Desde la bancada de Acción Popular, la vocera alterna Karol Paredes manifestó que van a escuchar a los ministros que se presentarán esta semana ante el pleno, entre ellos el primer ministros Aníbal Torres, y que luego “evaluamos para la censura”.

Consultada por este Diario sobre si consideran que Aníbal Torres y los otros tres miembros del Gabinete deben seguir en sus puestos, la legisladora respondió que “en mi opinión personal, todos deberían dar [un] paso al costado”.

“El gobierno debería pensar en el país y no en su grupo político. Necesitamos estabilidad política, económica y social para el país”, agregó.

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, indicó a El Comercio que, por el momento, solo se ha hablado de las interpelaciones y que aún no se ha discutido la presentación o el apoyo a una moción de censura contra Aníbal Torres y los otros. Sin embargo, indicó que esta posibilidad “está abierta para todos, todo depende de cómo se desarrolle la interpelación.”.

“Vamos a ver en el transcurso de las respuestas si es que amerita que se haga alguna moción de censura para alguno de ellos”, dijo.

Si bien comentó que “no espera nada satisfactorio” de las respuestas del primer ministro, de todas formas se le dará “el beneficio de la duda, a ver que contesta”.

El parlamentario indicó que esperan poder acumular la segunda interpelación planteada contra Aníbal Torres, en la que él figura como autor principal, para que también se responda este jueves. Por otro lado, consideró que tanto el primer ministro como los ministros Carlos Palacio y Alfonso Chávarry no deberían seguir en sus cargos.

Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza Para el Progreso, consideró que el Gabinete Torres ya está “agotado” y “debe ser renovado íntegramente”.

“Un cambio de gabinete no significa que todos se vayan (…) pero, en general, el gabinete, como equipo de trabajo, está jugando los descuentos. El principal problema es el primer ministro” Eduardo Salhuana , vocero de Alianza para el Progreso





El congresista fue particularmente crítico con el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por las cuestionadas designaciones en su sector, y con el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, por los fallecidos en las protestas de abril; además de considerar que Aníbal Torres también debe ser removido del puesto.

También explicó que su bancada aún no toma una decisión en conjunto sobre si apoyarán o presentarán una censura contra alguno de ellos, pero tampoco descartó la posibilidad de hacerlo. “El primer ministro [debería ser] el primer en irse, y si cae él, caen todos”, expresó.

Alfonso Chávarry, ministro del Interior, fu el primer ministro interpelado esta semana en el Congreso.

El vocero de Somos Perú, José Jerí, dijo a El Comercio que “hay insatisfacción con la labor que han venido y vienen desempeñando” los ministros interpelados. Como sus colegas de otros grupos, indicó que la posibilidad de apoyar una censura no está descartada, pero que aún no hay una posición tomada y que antes quieren escuchar a los ministros en el pleno.

“Veremos qué tan satisfactorias pueden ser sus respuestas, aunque no esperamos mucho (…) Si bien aún tomaremos la decisión uno por uno, el apoyar eventualmente la censura de uno u otro la tomaremos en mayoría” José Jerí ,vocero de Somos Perú





Este Diario buscó la postura de la bancada de Fuerza Popular a través de su vocero, Hernando Guerra García. Sin embargo, el legislador no pudo contestar hasta el cierre de esta nota. Desde el oficialismo, el congresista Guido Bellido afirmó este miércoles que Aníbal Torres “tiene el respaldo” de la bancada de Perú Libre.