La Comisión de Transportes del Congreso citó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y a Ximena Pinto, aún secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a su sesión del próximo 2 de marzo.

Según la citación, Torres Vásquez deberá informar a dicho grupo de trabajo en esa fecha, desde las 4:00 pm., sobre la denuncia de Pinto acerca del uso de la publicidad estatal con fines políticos.

“He tomado conocimiento que la referida funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, secretaria de comunicación social, ha acudido a diversos medios de prensa para denunciar lo que sería el uso de la publicidad estatal con fines políticos, lo cual al parecer estaría prescindiendo de los parámetros que establece la ley en la materia para la selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación para la difusión de publicidad estatal”, señaló en el documento el presidente de la comisión, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso).

Citación de la Comisión de Transportes del Congreso al primer ministro, Aníbal Torres. (Foto: Congreso)

Cabe indicar que la citación también fue extendida a Ximena Pinto, quien acusó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de pretender direccionar la publicidad estatal con fines políticos.

Citación de la Comisión de Transportes del Congreso a Ximena Pinto. (Foto: Congreso)

En diálogo con RPP TV, indicó que la oficina en la que laboró tiene un presupuesto de 18 millones de soles anuales y detalló que el conflicto se inició cuando dio a conocer el plan de publicidad para la campaña escolar de este año el último jueves 17 de febrero.

Refirió que el plan contemplaba spots en televisión y radio en Lima, considerando que el desconocimiento es alto en la capital, pero Torres Vásquez se opuso y le pidió priorizar la campaña en provincias.

“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, detalló.

Pinto refirió que le explicó al primer ministro que el tema político no tiene nada que ver con la publicidad y que era necesario contratar a los medios con mayor cantidad de audiencia para que la gente se informe sobre el inicio de las clases presenciales.

Ximena Pinto indicó que el último miércoles 23, luego de la conferencia del Consejo de Ministros fue el punto culminante del conflicto con Aníbal Torres, quien le pidió dejar de lado al Grupo El Comercio de la distribución de publicidad.

“Me han dicho por Palacio que usted anda diciendo y hablando que quiere beneficiar a un grupo que ingenuamente me mencionó. Le dije que no es así, pero en todo caso yo no voy a poder sustentar o firmar algo que técnicamente no corresponde. Lo que corresponde es que los canales o medios o radios que tengan audiencia y de acuerdo a la audiencia, tengan publicidad y de acuerdo a eso se trabaje. Me dijo: ‘Bueno señora, no insista, cero al Grupo El Comercio, cero al canal 4, no se le da y punto’”, manifestó.

“Le respondí: ‘premier yo no puedo aceptar que usted me lleve a mí a tomar una decisión que profesionalmente no corresponde. Yo no puedo hacer selectivamente, a dedo, le doy a regiones, a este sí, a este no. Lo que usted me está pidiendo está mal’. Como no llegamos a un acuerdo le dije: ‘tendré que dar un paso al costado’. Entonces, [Aníbal Torres] me dijo ‘váyase’”, relató.

