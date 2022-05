El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se suma a la lista de ministros interpelados por el Congreso. En su caso, debido a las acciones del Gobierno frente a las protestas ciudadanas - desencadenas por el alza en los combustibles y los productos de la canasta básica - y el cuestionado decreto supremo que ordenó la inmovilidad social en Lima y Callao el pasado 5 de abril.

Antes de concurrir al pleno, Torres señaló que “está preparado” para una eventual censura y dijo entender que los parlamentarios actuarán en conformidad a lo que están declarando.

“Estoy preparado para todo. Tengo entendido que este Congreso me va a censurar. No (tengo información sobre si me van a censurar). Ahora he ido y he declarado sobre todo lo que me han preguntado. Yo voy a ir y voy a declarar sobre todo lo que ocurrió”, expresó.

¿Censura tiene las mismas consecuencias que la denegatoria de la confianza?

En diálogo con El Comercio los constitucionalistas Gabriela Oporto, Natale Amprimo y Bruno Córdova consideraron que sí. En tanto, su colega Erick Urbina señaló que no.

A criterio de Amprimo “para efectos de la sumatoria y la posibilidad del cierre del Parlamento (una censura) sí cuenta. La Constitución establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si se censura o le niega la confianza dos veces a dos presidentes del Consejo de Ministros”.

“(El Congreso) es una especie de tiburón con dientes de leche, que no muerde. Y, además, el Ejecutivo tiene controlado a gran parte del Parlamento. Puede ser que no tenga la Mesa Directiva, pero la oposición no tiene los votos para vacarlo”, opinó Amprimo.

Agregó que “actualmente tenemos un Congreso debilitado con parlamentarios inexpertos, sin trayectoria política y presa fácil del Gobierno”.

Gabriela Oporto y Bruno Fernández coincidieron con Amprimo.

“La Constitución (artículo 134) señala que el presidente se encuentra facultado a decidir por la disolución del Congreso si es que éste ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros”, señaló Fernández.

En tal sentido, dijo, “si es que a este proceso de interpelación, después le sigue una censura a Aníbal Torres sí se estaría produciendo una crisis total del Gabinete, con lo cual tendría que renunciar todo el equipo ministerial. Y sería el primero de los dos cómputos de censura o cuestión de confianza para habilitar una disolución congresal”. Sin embargo, “el presidente no está obligado a hacerlo”, refirió el especialista.

Por su parte, Oporto, indicó que “aunque se trata de dos figuras distintas”, la Constitución del 93 “les atribuye las mismas consecuencias y por ahí viene la duda de si son similares o no”.

“La censura es un mecanismo de control político que tiene el Congreso, mientras que la cuestión de confianza es una herramienta que tiene a su disposición el Ejecutivo para pedir que el Legislativo se alinee o avale la gestión que el Poder Ejecutivo le quiere dar al Gobierno”, subrayó.

“Lo que suele suceder es que renuncian todos, las renuncias se aceptan y el que debe cambiarse sí o sí es el primer ministro. La práctica demuestra que se acepta la renuncia del primer ministro, pero los otros ministros podrían ser ratificados. Lo que no puede hacer el presidente es volver a designar al ministro que ha sido censurado por el Congreso”, puntualizó.

Urbina discrepó. “Si Aníbal Torres es censurado no cuenta para el cómputo debido a que la figura de censura al jefe de Gabinete no implica consecuencias similares a la denegación del voto de confianza. Se trata de dos figuras distintas”, aseveró.

“Solamente si el Congreso le niega la confianza ante un pedido expreso de cuestión de confianza, se computa una de las confianzas negadas para poder disolver el Congreso. En el caso de Torres, si se le censura, no cuenta en el cómputo”, aseveró Urbina.

Urbina detalló que tanto censurar como negar la confianza producen la crisis total del Gabinete.

“Esto implica que el primer ministro y los demás ministros tengan que presentar su renuncia irrevocable ante el presidente de la república. El presidente está obligado a aceptar la renuncia en un plazo no mayor a 72 horas y tiene que nombrar un nuevo primer ministro para después conformar un nuevo Gabinete”, exclamó.

Otras opiniones Alejandro Muñante: “Si se llega a la censura contra Aníbal Torres, no se estaría quemando la primera ‘bala de plata’” El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que si el Congreso censura al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no se estaría quemando “la primera bala de plata”, pues se trata de solo del jefe de Gabinete y no de todo el equipo ministerial. En declaraciones a Canal N, el parlamentario manifestó que el presidente solo puede cerrar el Congreso si se deniega la confianza al dos Gabinetes o si se censura a dos de ellos.

El jefe de Gabinete responde este jueves sobre las muertes que ocurrieron en Junín, Huánuco e Ica a causa de la represión de la Policía frente a las protestas por el paro de transportistas.

También tendrá explicar por qué el presidente Pedro Castillo no firmó el decreto supremo que dejaba sin efecto el toque de queda, pese a que el mismo 5 de abril anunció en el Congreso que iba a colocar su rúbrica y que la norma iba a ser publicada.

Esta la moción de interpelación contra Aníbal Torres:

La semana pasada, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) anunció la presentación de una segunda moción de interpelación contra el jefe del Gabinete Ministerial por el proyecto de adelanto de elecciones generales que nunca se oficializó.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que la moción también incluye un pliego de preguntas al primer ministro por la falta de respuestas del Gobierno al mantener las restricciones sanitarias contra el COVID-19.

Como se recuerda, en marzo pasado Torres, Vásquez admitió que el mandatario Pedro Castillo tenía preparado presentar ante el Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales, sin embargo, retrocedió por un “último intento por la concertación”.

Esto fue lo que dijo Torres en marzo

Según detalló el primer ministro, el jefe de Gobierno prefirió “corregir” la “inestabilidad” entre el Ejecutivo y Legislativo mediante el diálogo antes de afrontar una nueva campaña electoral.

En tanto, el pleno del Congreso tiene esta semana en agenda las interpelaciones a los ministros Alfonso Chávarray (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas), Betssy Chávez (Trabajo). Este miércoles iniciaron con Chávarry.

Torres aseguró que había renunciado al cargo El presidente del Consejo de Ministros aseguró que antes del 5 de abril, día en que el Ejecutivo declaró toque de queda en Lima y Callao por supuestos saqueos, él le había presentado su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Antes del 5 de abril le manifesté al presidente que quiero retirarme, me dijo que lo vamos a conversar. Yo le presenté mi renuncia y me dijo: ‘ya lo veremos, doctor, cuando regresemos de allí’. Eso fue cuando íbamos a ir a un pleno desconcentrado, creo que en Huancayo”, declaró Torres para Canal N.

Sin embargo, el primer ministro aseveró que no pretende retirarse del cargo parar no “dar el gusto a la prensa”, pero afirmó que la carta enviada a Castillo Terrones aún se encuentra vigente.

