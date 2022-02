Los congresistas del Partido Morado solo darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres si se retira a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Transportes, Juan Silva Villegas.

En conferencia de prensa este jueves 17 tras reunirse con Torres en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, la congresista Flor Pablo indicó que por ahora no se evaluará la modificatoria de la posición hasta que se realicen los cambios solicitados.

“Si no hacen las correcciones, especialmente en la designación de dos ministros, de Transportes y de Salud, nosotros no vamos a evaluar dar el voto de confianza. Hasta el momento no vamos a dar el voto en tanto no se hagan esos cambios en las designaciones”, expresó.

“Creemos que tienen una oportunidad para enmendar y corregir errores, pero así como piden el voto de confianza, nosotros pedimos un gabinete que responda a estas trayectorias que ya hemos tenido. Lamentablemente no nos dan garantía de hacer una buena gestión”, agregó.

En tanto, Susel Paredes calificó de “insostenible” la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, en la PCM y cuestionó que la moción de censura en su contra no haya tenido el respaldo necesario en el Congreso.

Sobre el titular de Salud, Hernán Condori, la parlamentaria del Partido Morado criticó que haya designado al veterinario William Córdova como asesor en medio de la tercera ola del COVID-19.

“La presencia del ministro de Transportes, Juan Silva, es insostenible y es una vergüenza. Cómo es posible que solo 12 congresistas hayan firmado la moción de censura. Ese ministro no puede estar un día más en el Gobierno y por esa presencia nosotros tenemos muy claro que este gabinete está mal conformado”, manifestó.

“Segunda presencia que tiene que retirar el premier, y sugerirle al presidente, es el ministro de Salud, que pone a un veterinario de asesor. ¿Estamos en una pandemia y nos pone a un veterinario de asesor? ¿Ustedes creen que con esos antecedentes vamos a dar el voto de confianza? Por eso le hemos dicho al premier que reflexione para que retire a los dos ministros”, añadió.

Finalmente, Edward Málaga Trillo reiteró que la bancada del Partido Morado solicitó dos cambios puntuales, tras lo cual se evaluará el cambio de postura respecto al voto de confianza.

“Creo que no tenemos que ahondar en más detalle de los ministros cuestionados, pero hay otros más de los que probablemente nos podemos ocupar desde el Congreso interpelando, censurando, citando, llamando a dar explicaciones”, acotó.

“Le hemos dejado muy en claro que la responsabilidad de este caos, de esta crisis, es primordialmente del presidente de la República”, sentenció el legislador en declaraciones a la prensa.

