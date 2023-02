La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el exjefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres por los delitos de rebelión y apología al delito, y perturbación del orden público.

Según el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, se solicita el procesamiento judicial de Torres Vásquez y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

La parlamentaria aduce que Torres Vásquez “infringió grave y reiteradamente” los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, además de haber cometido el delito contra la tranquilidad pública y sedición.

“Los peruanos tenemos la obligación constitucional de defender nuestra Carta Magna y enaltecer como la ley suprema del ordenamiento jurídico de nuestra nación; sin embargo, el denunciado Aníbal Torres Vásquez, con sus discursos de odio entre peruanos, no solo ha criticado abiertamente nuestra Carta Magna, sino que también ha señalado expresamente ‘El pueblo exige nueva Constitución’, lo que claramente es una infracción constitucional”, subraya.

En ese sentido, Chirinos Venegas señaló que Aníbal Torres utilizó las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, las cuales tuvieron un “tinte político”, con el único objetivo de “crear zozobra en la población y recrudecer el odio entre los peruanos”.

Alega que el exprimer ministro “proliferó mensajes públicos de odio y división” entre la población, así como contra medios de comunicación y demás poderes e instituciones del Estado.

MIRA AQUÍ: Aníbal Torres negó haber sabido que Pedro Castillo buscaba asilarse en embajada de México

“En esa línea, se puede determinar que el señor Torres no solo se dedicó a dividir, sino a difamar e injuriar en contra de las Fuerzas Armadas y Fiscalía, las desprestigiando así su imagen a fin de victimizar al ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, acotó.

Finalmente, Chirinos acusa a Torres Vásquez de “producir alarma de una situación falsa para sus fines políticos”, ocasionando las marchas suscitadas en diciembre de 2022 y enero del 2023, que han dejado más de 50 muertos y millones de soles en daños materiales en todo el país.

“Que, tal y como demuestran los discursos citados en los fundamentos de hecho, el ex Presidente del Consejo de Ministros se dedicó a proliferar mensajes que fueron generando las condiciones que desembocaron en sendos y graves escenarios de conflicto social, a través de una narrativa y discursos de odio y división en todo el país; en ese sentido, el ex funcionario, al igual que el ex presidente Pedro Castillo, habrían conspirado y cometido los delitos de rebelión y sedición”, sentenció.

Cabe indicar que en noviembre del 2022 Patricia Chirinos ya había presentado otra denuncia constitucional contra Aníbal Torres y la misma incluía al entonces presidente Pedro Castillo y todo el Consejo de Ministros.

La acusación se sustenta en el acta de Consejo de Ministerios en el que se señala que el Gobierno interpretó que se ha rehusado la confianza al Gabinete cuando la Mesa Directiva la rechazó de plazo, esto pese a que la Ley 31355 señala que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión.