La mayor inversión la realizó Alianza para el Progreso (APP) al destinar S/12’278,029 a la campaña presidencial de César Acuña y a la de sus postulantes al Congreso bicameral (cámara de diputados y Senado) y al Parlamento Andino. Para la primera gastó S/7’778,297 y para la otra, S/4’499,732, según los reportes de gastos entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hace unos días, a los que tuvo acceso El Comercio.

Acuña Peralta quedó en el puesto 13 de 35 candidatos presidenciales y obtuvo 192,516 votos (1,150% de los votos válidos). Es decir, por cada voto destinó, en promedio, poco más de S/40.

Desde el 2011, cuando APP, formó una coalición con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tuvo presencia en el Congreso. Pero, tras 15 años y en pleno retorno de la bicameralidad, la agrupación ya no tiene representación legislativa.

¿Y los otros?

Podemos Perú, que tuvo como candidato presidencial a José Luna Gálvez, reportó a la ONPE gastos por S/3’407,160. La mayoría de estos recursos se destinaron a la campaña congresal de la agrupación, S/3’230,300. Y solo S/176,860 para promover la postulación del exparlamentario a Palacio de Gobierno.

Aunque la agrupación aún tiene pendiente entregar el segundo reporte de los gastos respecto al despliegue de Luna Gálvez.

El excongresista- que antes fue secretario general de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), cuando el fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio lideraba ese partido- obtuvo el 1,594% de los votos válidos en la primera vuelta (266,768 votos).

Y su partido no superó la valla electoral del 5% para ingresar a la cámara de diputados y al Senado. Por ejemplo, en la primera, en la elección en Lima, tuvo 1,429% de los votos válidos (69,860 votos), mientras que, en la otra, su lista en el distrito único nacional tuvo el 2,236% de los votos válidos (330,893 votos).

(Foto: Antonio Melgarejo/ Archivo GEC)

De cara a las elecciones regionales y municipales, Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, anunció el alejamiento de Luna Gálvez y que la agrupación entraría en reestructuración. La página de Facebook del otrora postulante presidencial cambió de “Pepe Luna” a “Sí Podemos con Urresti”.

Y desde junio hasta fines de agosto ha gastado más de S/59 mil en publicidad en Meta (Facebook e Instagram) a favor de la campaña del exministro del Interior. De este monto, S/52 mil se han destinado a Lima.

Avanza País y Somos Perú- partidos que dirigieron la Mesa Directiva del Congreso anterior, a través de José Williams Zapata y José Jerí (quien fue presidente de la República entre octubre de 2025 y febrero de 2026)- reportaron ante la ONPE gastos por S/2′328,001 y S/2′833,405, respectivamente. No obstante, no lograron mantener su presencia en el Parlamento.

José Williams Zapata, quien fue candidato presidencial de Avanza País, solamente tuvo el 0,195% de los votos válidos (32,583 votos), quedando en el puesto 28 de 35. Y George Forsyth, postulante del partido del corazón, obtuvo el 0,915% de los votos válidos (153,073 votos).

Además, Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte a Palacio de Gobierno, destinó S/1’693,313 a la campaña. De este monto, solo S/44,500 fueron destinados a promover la postulación de Vladimir Cerrón a la Presidencia. El exgobernador regional de Junín hizo campaña desde la clandestinidad y solamente logró el 0,598% de los votos válidos (100,073 votos).

El punto de vista

La periodista Mabel Huertas, consultora experta en análisis político, consideró que los malos resultados obtenidos por APP, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, entre otros han sido “por un desgaste” y también por el antivoto y cuestionamientos contra los partidos del Parlamento anterior. Agregó que hubo “una depuración” en el Legislativo.

“Había una campaña ‘por estos no’, esto caló, hubo un desgaste institucional sin duda y este resultado es producto del antivoto. La ciudadanía ha castigado a un sector de los que buscaron la reelección a través de la bicameralidad. Este voto ha sido en contra de la performance penosa que tuvo el Congreso anterior, ha sido un voto de rechazo”, manifestó la también socia directora de 50 más 1.

En comunicación con El Comercio, Huertas remarcó que la situación de APP ha sido particular, porque la sanción ha sido por su participación en el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025). “[A Acuña] se le percibía como el poder detrás del trono, y ese poder también fue catastrófico para el país. El legado de Dina Boluarte también es el legado de Acuña de alguna manera”, complementó.

Además, explicó que, desde el punto de vista comunicacional, el exgobernador regional de La Libertad optó por una campaña en redes sociales que “desconectó” con el origen “provinciano” y “emprendedor” de su partido. “Él apostó por el meme y en el camino descubre que estos influencers cobran dinero y no lo apoyan y eso la juventud lo rechazó”, acotó.

Fernando Huamán, director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura, sostuvo que una campaña política es diferente a una de carácter publicitario. “El marketing está pensado para alcanzar la visibilidad, pero en el mundo político no solo basta con eso. APP alcanzó visibilidad, pero no tenía una propuesta sólida”, expresó.

En diálogo con este Diario, Huamán refirió que los votantes han castigado a los partidos que no pudieron mantenerse en el Congreso, porque “estos han contribuido con la inestabilidad” de los últimos años.

Huamán marcó una diferencia respecto a Fuerza Popular y Renovación Popular, en el sentido, de que ambos han logrado constituir un núcleo duro de votantes.

“Estos partidos tienen un votante más de consigna, los otros [los que no pasaron la valla] tuvieron votantes coyunturales en el 2021 por quienes fueron sus candidatos presidenciales, como Hernando de Soto en el caso de Avanza País”, concluyó.