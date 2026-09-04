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Resumen

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No siempre el dinero garantiza un buen resultado electoral. Seis partidos y una alianza electoral con representación en el Congreso anterior- criticado por tener a más de una decena de parlamentarios acusados de “mochasueltos”, a Los Niños y aprobar las denominadas “leyes procrimen” (que hoy están en revisión)- gastaron más de S/24 millones en la última campaña, pero no lograron ni una sola curul ni mantener su inscripción.

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