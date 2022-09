Dentro de la oposición, también hay polarización. Fujimoristas de Fuerza Popular (FP) versus el resto de la derecha; APP contra todos y contra los fujis a pesar de un pacto entre ellos; partidos versus independientes (FP, APP, Somos Perú y Podemos versus Avanza y Renovación Popular que no rinden cuenta a líderes partidarios); liberales versus conservadores; experimentados versus novatos. El paisaje de la derecha es tan disparejo que les cuento esta escena arco iris: Alejandro Cavero, de Avanza y liberal de derecha, presentó su proyecto de unión civil para parejas del mismo sexo. Sus correligionarios, incluyendo a Williams, lo apoyan; pero los evangélicos más homofóbicos de Renovación pusieron el grito en el cielo. Incluso discutieron con Rafael López Aliaga, el líder del partido que apoya el proyecto de Cavero, ahondando la ruptura de este con la bancada liderada por el almirante Jorge Montoya. En realidad, la congresista que mejor relación guarda con López Aliaga es Norma Yarrow, que no está en Renovación, sino en Avanza, pues chocó con el autoritarismo de Montoya y fugó hacia el vecino.

Valga esta digresión, para confirmar que la derecha es tan variopinta y desunida como la izquierda y siempre hay uno más conservador que el otro. Esto se demostró precisamente cuando APP empezó su campaña para tomar la presidencia del Congreso, haciendo valer el pacto no escrito del 2021, que le dio la mesa a Acción Popular con María del Carmen Alva, a condición de que este año le tocara a APP. Los fujimoristas tienen la bancada más grande (24), pero su decisión estratégica es no pelear la presidencia del Congreso para no polarizar con su histórico antivoto y, en lugar de ello, asegurarse las mejores comisiones, como la de Constitución. Por eso, se convirtieron en garantes y motor del pacto. Avanza y Renovación decidieron respetar el pacto pero, eso sí, a condición de que APP no ponga a cualquier candidato sino a quien ellos querían, Gladys Echaíz. Vaya respeto. FP también quería a Echaíz, aunque respetó el libre albedrío acuñista.

Así no se trata a Lady

En crónicas anteriores les he contado que APP y su líder César Acuña tuvieron un encontronazo con Echaíz y no la querían de ningún modo, así que postularon a Lady Camones. Los partidos líderes del pacto, FP y APP, miraron con cierta displicencia a las bancadas rebeldes, sin líderes dentro y fuera del parlamento y dedicaron más tiempo a reforzar el pacto con otros dos partidos, Somos Perú y Podemos, con el argumento de sumar a ese par de bancadas retrecheras que tienen un doble juego con el gobierno, a la coalición vacadora o, como ellos prefieren llamarse, al ‘bloque democrático’.

Patricia Li, presidenta de Somos y José Luna Gálvez, líder de Podemos y además congresista; negociaron con los líderes apepistas César y Richard Acuña además de Luis Valdez, y con los fujimoristas Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Hernando Guerra García. En la crisis parlamentaria del ascenso y caída de Camones, ha habido un conflicto entre estos partidos y los congresistas independientes. Uno de los que postularon y votaron por Echaíz, cuando ella renunció a APP y pasó a Renovación, me dijo: “Si los fujis y APP que habían hecho su pacto de sangre, nos hubieran convocado desde un primer momento para tomar decisiones, de pronto hubiéramos estado de acuerdo con Lady. Pero nos trataron como si fuéramos sus furgones de cola”. Antes de la ruptura del bloque, entre los partidarios de Echaíz y de Camones, Avanza propuso a Cavero como su representante en la mesa. Sin embargo, FP y APP, preferían a otro. Que ni siquiera respetaran a su candidato, mosqueó aún más a los de Avanza con FP y APP.

La displicencia causó estragos. Renovación postuló a Echaíz y Avanza se partió, pues Williams, que ya había dado su palabra al ‘bloque’ a favor de Camones, se atuvo a ella. Lo acompañaron Diana González y Roseli Amuruz, hija de Roger Amuruz, ex congresista fujimorista, empresario solvente y hombre clave en la política pues ha tejido su propia red de influencias con otros partidos y bancadas. Avanza se reconcilió en la segunda vuelta de la votación, apoyando a Camones y ese mismo día se tomaron la foto de la reconciliación.

El bloque empezó a lamer sus heridas hasta que, ¡zas¡, el presunto violador apepista Freddy Díaz fue denunciado por su víctima, violada tras la celebración del triunfo de Lady. A los pocos días estalló otro escándalo, el del somista William Elera, desaforado para cumplir una condena carcelaria. Obligó a una nueva votación para cubrir su lugar en la tercera vicepresidencia. Así se abrió un espacio para sanar las heridas del bloque, incorporando a una de las bancadas rebeldes. Los candidatos fueron Diego Bazán por Avanza y Alejandro Muñante por Renovación. Los aliados les pidieron al par que se pongan de acuerdo, pero ellos prefirieron que el resto decida. Decidieron por Muñante, en parte porque, según mis fuentes, dos miembros de Avanza dijeron subrepticiamente que no querían a Bazán. La frustración de Avanza ahondó su resentimiento con el bloque pero tuvo una gran ventaja: al no tener un puesto en la mesa, tuvieron una razón adicional para postular a Williams.

¿Pero por qué censurar a Lady dando en la yema del gusto al gobierno? El audio filtrado por Epicentro la mostraba timorata ante el pedido imperativo de César Acuña para agendar el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo; pero, vamos, no consta que le haya hecho caso y, en otro pasaje de la grabación, critica sutilmente el pedido de su líder. Sin embargo, sus aliados no perdonaron la exhibición de poder de Acuña a expensas del bloque y se cebaron sobre Camones. Fuentes de me han contado que la moción de censura la agarró de sorpresa, y que tanto el oficial mayor, José Cevasco, como la vicepresidenta Martha Moyano, que llevaba el debate, la traicionaron admitiendo rápidamente su debate. He indagado con fuentes parlamentarias que me dicen que ello es inexacto.

Lady Camones fue censurada sin que ella hiciese mucho por repeler el ataque. Presidirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: archivo Congreso)

En realidad, Camones y su partido bajaron la guardia. Guillermo Bermejo ya había anunciado que presentaría la moción y Lady no se puso las pilas para repelerla; y, una vez admitido el debate, no se defendió pechando. Si se presenta una moción de censura a la presidenta de Congreso durante un pleno, tiene que ser informado en la misma sesión, y eso fue lo que pasó. Moyano no podía posponer el debate de su admisión, aunque sí desplegar una defensa para que esta, si se admitía, se votara en una próxima sesión. Pero APP estaba golpeada y Camones se dejó abatir. Tuvo en contra votos de los aliados de Renovación. La bancada de Avanza, que había decidido apoyar la censura, tuvo algunos cambios de opinión al ver el abatimiento de la ex presidenta. Hubo quienes le insinuaron que renunciara a APP –solo había pedido licencia- como un gesto para asegurar su permanencia. En alguna medida, se autocensuró.

Williams en escena

El nombre que surgió con más prontitud e insistencia en los pasillos fue el de Williams. Pero pasaron días para que este fuera el candidato del bloque. Camones fue victimizada, el JNE declaro que no había vulnerado la neutralidad electoral según lo oído en el audio, y APP quería un desagravio. Los fujimoristas negociaron por ellos. Primero ofrecieron la candidatura de Roberto Chiabra, en el supuesto de que este aceptara retirar su renuncia a la bancada de APP; pero este ni este mostró mucho entusiasmo ni despertó entusiasmo en Renovación. Descartado Chiabra, APP llegó a sugerir a la propia Camones, pero sus aliados fujimoristas no vieron esa propuesta muy viable. Lady ya había dado muchas muestras de desgaste y debilidad y podrían exponerla a un doble fracaso.

Fue entonces que, el domingo muy temprano, un fujimorista le dijo a Adriana Tudela, la portavoz de Avanza, que el candidato del bloque sería Williams, tal como ellos habían propuesto. Tuvieron que correr al Congreso para inscribir su candidatura minutos antes de que se cerrara el plazo. Lanzado y ungido presidente el lunes 12, es que se produjeron los intercambios con los que empecé esta crónica. En efecto, Avanza no había confiado en una mesa que podría ser manipulada por César Acuña y en la que se voltearían Somos o Podemos. No se equivocaron, pues Somos trajo el problema de Elera y Podemos tiene a Digna Calle peleando con el bloque para promover su proyecto de adelanto de elecciones, bajándole la llanta a la convicción vacadora.

Pero Avanza no había bregado para que cayera Camones y colocar a Williams en el momento oportuno. Tal cálculo no existe en un congreso impredecible e impulsivo. Fue una confabulación de circunstancias, audios y votaciones divididas la que coadyuvó al resultado. Por cierto, José Luna Gálvez, el líder de Podemos, se acercó para que Williams firmara –como condición para votar por él- un compromiso de renunciar en caso llegara un momento sucesorio, tal como el que firmó y exhibió Camones en su momento. Williams no quiso hacerlo. Según él ha explicado, se atiene a lo que manden las circunstancias y el diálogo.

A propósito de los audios, le pregunté a un dirigente de APP, si realmente estaban seguros de que Heidy Juárez, a quien ya expulsaron, fue quien los grabó. Ella, muy segura de sí, ha negado todo y ha dicho que “el topo todavía se ha quedado en APP”. Pude hablar con quien mandó a hacer el peritaje y me dijo: “Fue sencillo, contratamos a un perito y le dimos el audio que es de dominio público y le hicimos un esquema de donde estaba cada quien en la reunión. Hizo un análisis de la reverberancia, y nos dijo ‘es tal’. Nos otros ya habíamos hecho un descarte y coincidía con lo que dijo le perito”. El bloque esta resentido pero en pie. La mesa –según una fuente ajena a ellos- tuvo un desempeño comedido en la cita con Castillo y sus ministros. Los novatos han aprendido mucho en estas semanas, los partidos están acostumbrados a los golpes. Hay buena reverberancia.