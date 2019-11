El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén señaló hoy que la oposición deberá votar por la censura del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien mañana será interpelado por el Caso Interoil. “La oposición tiene que dar mañana una llamada de atención al Gobierno que se ha resistido a hacer un cambio de un ministro que está perturbando la situación del Ejecutivo”, dijo. Velásquez, quien es vocero de Concertación Parlamentaria, indicó que luego de que Mayorga absuelva las preguntas se debe votar de inmediato la censura y prescindir del debate. “El debate es innecesario, el país ya conoce el tema, ya todos tenemos una posición sobre ello. Si no renuncia, estamos por la censura”, manifestó. TAMBIÉN FUERZA POPULAR Por su parte el legislador de Fuerza Popular y vocero de su bancada, Juan José Díaz Dios, adelantó que “si Mayorga solo viene a repetir lo que ya ha dicho en la Comisión de Fiscalización y no dice nada nuevo, tendríamos que votar por la censura”. El fujimorista indicó que al margen de una posible censura, su bancada viene evaluando también la posibilidad de formular una denuncia constitucional contra Mayorga. “ESPERAMOS QUE SE ACLARE TODO” El oficialista Sergio Tejada dijo que la interpelación será la oportunidad perfecta para que el ministro Mayorga pueda responder a todas las acusaciones que se le han hecho. “Nosotros también esperamos que se aclare todo. Esperamos que lo haga de manera satisfactoria, si no el Parlamento es soberano de tomar la decisión que considere”, subrayó.