Ni el bloque de derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular) ni el bloque de izquierda (Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras) cuentan con los votos suficientes para concretar una vacancia. Ambos bloques suman 56 votos y, aun sumando los 18 votos del Partido del Buen Gobierno, solo llegarían a 74 adhesiones: quedándose a 13 votos para los 87 requeridos.

Para conseguir los 87 votos, se requieren de trasvases claves. Por ejemplo, el bloque de derecha requeriría de sumar 13 de loas 14 votos que tiene Obras, el partido de Ricardo Belmont que tendrá representación en las dos cámaras.

—Riesgos—

Para Martin Cabrera, abogado experto en asuntos parlamentarios, este escenario de “tranquilidad” que puede existir para el Poder Ejecutivo al no existir escenarios fáciles para una vacancia, resulta una bomba de tiempo dentro del propio Congreso.

“Lo que hemos visto en los últimos años es una dinámica de las fuerzas políticas para tentar el poder, a través de sus votos, a cambio de evitar la caída del Ejecutivo. Ahora esa dinámica se va a trasladar al Congreso, donde hay que tener alternancia en el mandato. Cada año, veremos la tensión por quien va a ser el presidente del Parlamento”, advirtió Cabrera.

En esa línea, el director de IPOC Consultores adelantó que podría darse un escenario de movidas claves en las bancadas, con el fin de modificar la correlación de fuerzas legislativas. Según recordó, si bien no se pueden crear nuevas bancadas, el actual reglamento permite que, al menos por una vez, los congresistas puedan renunciar a su bancada original y pasarse a otro grupo parlamentario. “No creo que suceda en el primer año, pero habría que ver la recomposición a partir de la segunda legislatura”, anotó el experto.

—El populismo—

Otro punto a tomar en cuenta es la composición ajustada que existirá para la aprobación de leyes en la Cámara de Diputados, debido a que cada bloque -derecha e izquierda- cuentan con igual número de votos y, en este escenario, las adhesiones del Partido del Buen Gobierno figuran como claves para la balanza legislativa.

Sin embargo, Cabrera alegó que también existe un escenario donde los dos bloques, que hoy lucen como opositores en la campaña, puedan coincidir en una agenda populista, tal y como sucedió en el actual quinquenio unicameral.

“Muchos temas pendientes se los están guardando para el próximo Congreso, y eso es porque piensan heredar la misma dinámica. Entre Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Peru tienen los votos para cualquier reforma, y ahora lo vemos como oposición, pero en el Congreso los podemos ver alineados en temas populistas”, afirmó.

Este Diario analizó las más de 3 mil votaciones del periodo 2021-2026 y detectó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú coincidieron en el 67,96%.