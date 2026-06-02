Por Martin Hidalgo

La proclamación de resultados para la Cámara de Diputados está cerca y la composición de sus 130 miembros está casi definida. Este escenario permite conocer la correlación de fuerzas y los escenarios de votación que se podrán dar entre las seis bancadas que integrarán la denominada Cámara Baja, donde la conclusión clave es que ningún bloque tiene los 87 votos asegurados para el escenario más repetido en los últimos años: la vacancia presidencial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.