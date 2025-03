Congresistas de diversas bancadas cuestionaron el estado de emergencia en Lima y Callao anunciada por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, tras el asesinato del cantante Paul Flores, de la orquesta de cumbia Armonía 10, en San Juan de Lurigancho.

La legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular) señaló en “X” que dicha medida no ha funcionado debido a la falta de recursos y de un plan de inteligencia. Por ello, exigió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“¿Estado de emergencia otra vez? Dígame Sr. Gustavo Adrianzén dónde ha funcionado en el Perú. Sin recursos ni plan de inteligencia, nada servirá. Estas últimas acciones delincuenciales deben ser tipificadas como terrorismo ¡Nuestra gente se muere! y no hay nadie que lo detenga. Juan José Santiváñez ¡Renuncia!”, señaló en la red social.

¿Estado de emergencia otra vez? Dígame Sr. Gustavo Adrianzén dónde ha funcionado en el Perú. Sin recursos ni plan de inteligencia, nada servirá. Estas últimas acciones delincuenciales deben ser tipificadas como terrorismo ¡NUESTRA GENTE SE MUERE! y no hay nadie que lo detenga.… pic.twitter.com/EwEDlYnQyT — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) March 17, 2025

Distinta opinión tuvo su colega Wilson Soto (Acción Popular), quien consideró que la participación de las Fuerzas Armadas es una medida disuasiva importante y defendió su implementación, pese a las críticas sobre su efectividad en el pasado.

“No hay que ser mezquinos. No creo que no haya funcionado”, afirmó al instar a la Policía Nacional a reforzar el trabajo de inteligencia y a que el Ministerio del Interior lidere estrategias efectivas contra la delincuencia.

A su vez, el legislador José Cueto (Honor y Democracia) indicó que los estados de emergencia no son la solución y que el cambio o la censura de Santiváñez no mejorará la situación si es que no si no hay decisión política para tomar medidas más radicales.

“Eso no es la solución (estados de emergencia), vamos a sacar a las Fuerzas Armadas a estar paradas en las esquinas, en los puestos de toma de movilidades, pero realmente no es la solución, acá lo que se tiene que hacer es ayudar a la Policía a capturar a todos estos y, sobre todo, el Ministerio Público y los jueces tienen que ayudar”, manifestó.

“¿Crees que si sacamos los 130 mil miembros de la Policía Nacional más los 130 mil que tiene las Fuerzas Armadas, vas a cubrir todos los colegios, bodegas y transportes? No se puede, por eso nos tiene que ayudar la ciudadanía”, añadió.

En tanto, el congresista José Williams (Avanza País) refirió que los estados de emergencia “no están solucionando el problema” y que se trata de un asunto de la Policía Nacional en el cual podrían ayudar las Fuerzas Armadas.

“Creo que los estados de excepción no están solucionando el problema. Este es un asunto de la Policía donde las Fuerzas Armadas pueden coadyuvar, pero conforme a lo que tiene como misión, algunos lugares que puede resguardar. Es un asunto de la Policía, la Policía tiene que trabajar en eso”, subrayó.

LEE MÁS: Colectivo Peruanos de Estado presenta propuestas al Congreso en materia electoral y seguridad ciudadana

Como se recuerda, el anuncio del estado de emergencia se realizó tras una reunión en Palacio de Gobierno, en respuesta al asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10.

Además, el Ejecutivo anunció el adelanto de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para este martes 18 de marzo.