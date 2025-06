La bancada de Podemos Perú no participará en la ronda de reuniones convocada por la presidenta Dina Boluarte, denominada como “Diálogo por la Gobernabilidad Democrática”, mecanismo por el cual busca sumar votos de confianza para el gabinete ministerial de Eduardo Arana.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el dirigente de dicha agrupación, Aron Espinoza, anunció esta decisión.

"El partido Podemos Perú no asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego", señaló.

Además, el excongresista compartió la carta enviada desde el Despacho Presidencial el pasado 29 de mayo, en la que se manifiesta que esta reunión iba a dar “dentro del plazo constitucional para que el presidente del Consejo de Ministros concurra al Congreso, para exponer y debatir la política general del gobierno”.

El partido @podemos_peru NO asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego. pic.twitter.com/mUiqkWhRtk — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) June 2, 2025

Podemos Perú había sido convocado para el martes 3 de junio en Palacio de Gobierno, según el documento enviado de Presidencia.

Vale precisar que desde este 2 de junio diversas bancadas acuden al diálogo con Boluarte y el premier Arana. De esta primera ronda, Somos Perú anunció que otorgará su voto de confianza al gabinete ministerial.

Gabinete Arana pedirá confianza el 12 de junio

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a los otros miembros del Gabinete Ministerial, acudirán al Congreso para solicitar el voto de confianza el próximo jueves 12 de junio, a fin de que expongan la política general del gobierno y sus medidas referentes, principalmente, a seguridad, economía, entre otros.

Esto se realizará luego de casi un mes del inicio de su gestión, pues Arana fue designado el último 14 de mayo por Dina Boluarte, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien se vio forzado a renunciar el martes antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra.