El candidato a diputado de Podemos Perú, Aron Espinoza criticó el proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido, del mismo partido, el cual propone una excepción temporal a la Ley de Organizaciones Políticas para las elecciones regionales y municipales de 2026.

“Este proyecto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas. Los partidos que perdimos la inscripción debemos entrar en una etapa de reestructuración para volver a ganarnos el apoyo de la población”, sostuvo.

La iniciativa legislativa no modifica de manera permanente la norma vigente, pero sí incorpora una disposición transitoria que suspende, de forma excepcional y por única vez, la aplicación de las consecuencias previstas en el inciso f) del artículo 13 y en el inciso c) del artículo 13-A de la Ley N.° 28094. En la práctica, esto permitiría que organizaciones políticas que no cumplan con los requisitos de participación o que deberían enfrentar sanciones puedan competir en los comicios regionales y municpales del 2026.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca evitar “consecuencias desproporcionadas” derivadas de las exigencias actuales, como la obligación de participar en un porcentaje elevado de regiones y provincias, lo que —según el autor— afecta especialmente a partidos emergentes o de alcance regional.

Asimismo, el proyecto argumenta que la medida fomentaría una mayor pluralidad política, ampliaría la oferta electoral y fortalecería la participación ciudadana.

Espinoza sostuvo que corresponde a los partidos asumir los resultados y reorganizarse internamente, en lugar de promover cambios excepcionales que alteren las reglas del proceso.

Este proyecto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas. Los partidos que perdimos la inscripción debemos entrar en una etapa de reestructuración para volver a ganarnos el apoyo de la población. pic.twitter.com/okGb4oRNKs — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) April 20, 2026