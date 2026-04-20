Resumen

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Aron Espinoza, regidor opositor en el Concejo Metropolitano de Lima, considera como "un gran fracaso" la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en su primera año. (Foto: Alessandro Curralino)
Aron Espinoza, regidor opositor en el Concejo Metropolitano de Lima, considera como "un gran fracaso" la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en su primera año. (Foto: Alessandro Curralino)
Por Redacción EC

El candidato a diputado de Podemos Perú, Aron Espinoza criticó el proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido, del mismo partido, el cual propone una excepción temporal a la Ley de Organizaciones Políticas para las elecciones regionales y municipales de 2026.

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