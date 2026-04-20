El candidato a diputado por Podemos Perú, Aron Espinoza, se pronunció en contra del proyecto de ley presentado por Guido Bellido que propone autorizar el financiamiento extranjero a organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales.

“Este proyecto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas. Los partidos que perdimos la inscripción debemos entrar en una etapa de reestructuración para volver a ganarnos el apoyo de la población”, señaló el parlamentario a través de sus redes sociales.

La iniciativa legislativa plantea modificar la normativa vigente para permitir que partidos políticos puedan recibir aportes de entidades públicas o privadas del extranjero, siempre que estos estén destinados a actividades de formación, educación o fortalecimiento institucional.

Este proyecto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas. Los partidos que perdimos la inscripción debemos entrar en una etapa de reestructuración para volver a ganarnos el apoyo de la población. pic.twitter.com/okGb4oRNKs — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) April 20, 2026

Al parecer, la propuesta ha generado cuestionamientos dentro del propio Podemos Perú.

Espinoza consideró que las organizaciones que no lograron mantener su inscripción tras las últimas elecciones como es el caso de Podemos Perú, deben asumir un proceso interno de reorganización, en lugar de impulsar cambios que —a su juicio— desnaturalizan el sentido del respaldo ciudadano.