Resumen

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Aron Espinoza, regidor opositor en el Concejo Metropolitano de Lima, considera como "un gran fracaso" la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en su primera año. (Foto: Alessandro Curralino)
Aron Espinoza, regidor opositor en el Concejo Metropolitano de Lima, considera como "un gran fracaso" la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en su primera año. (Foto: Alessandro Curralino)
Por Redacción EC

El candidato a diputado por Podemos Perú, Aron Espinoza, se pronunció en contra del proyecto de ley presentado por Guido Bellido que propone autorizar el financiamiento extranjero a organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales.

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