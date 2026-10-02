Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular en Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular en Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, criticó en el Congreso la aprobación del dictamen sobre la delegación acotada de facultades legislativas al Ejecutivo. El legislador manifestó su disconformidad con el recorte de propuestas técnicas durante las sesiones de la Comisión de Constitución.

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