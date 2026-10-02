El diputado Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, criticó en el Congreso la aprobación del dictamen sobre la delegación acotada de facultades legislativas al Ejecutivo. El legislador manifestó su disconformidad con el recorte de propuestas técnicas durante las sesiones de la Comisión de Constitución.

“Hay temas sumamente importantes que han sido excluidos como por ejemplo que las Fuerzas Armadas puedan participar junto a la Policía Nacional para la intervención de los penales o hacer cooperación en actividades de inteligencia, esto ha quedado fuera en su totalidad”, declaró Alegría en RPP este viernes. El vocero fujimorista detalló la omisión de atribuciones clave en materia de inteligencia operativa y seguridad penitenciaria.

Alegría cuestionó que la fórmula final dejara fuera la intervención de las Fuerzas Armadas en el control periférico de los penales. “Obviamente la posición de Fuerza Popular es poder incorporar este artículo de las FF.AA. (...) que la DINI tenga capacidad operativa y por ejemplo denominar a aquellos grupos que están generando terror en el Perú que son transnacionales (...) como organizaciones terroristas”.

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El representante de Fuerza Popular ratificó que su bancada presentará modificaciones para incorporar los puntos recortados durante la sesión del pleno. El diputado recordó que las normas parlamentarias facultan a la representación a perfeccionar las iniciativas legales en el hemiciclo.

Alegría aseguró que hubo procesos de diálogos con el resto de bancadas para poder levantar observaciones, pero que aún así le sorprende que el pedido hay sido tan acotado. El parlamentario agregó que la falta de espacios de análisis técnico impidió la consolidación de un marco normativo más robusto.

Alegría saludó la intención de otros grupos políticos para evitar un archivo total y permitir la continuidad del trámite legislativo. El diputado reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con diversas fuerzas para fortalecer la respuesta contra el delito.

Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un periodo de 90 días. La iniciativa logró 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones para abordar únicamente la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

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El texto sustitutorio pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su debate general en la sesión del martes 7 de octubre. El documento que apruebe la Cámara Baja requerirá la revisión de la Comisión de Constitución del Senado antes de la votación senatorial.