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Resumen

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“No podíamos dar el gesto, de que el ministro del Interior se deje callar o gritonear por una persona como Maravi”, sostuvo Alegría. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
“No podíamos dar el gesto, de que el ministro del Interior se deje callar o gritonear por una persona como Maravi”, sostuvo Alegría. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El diputado Arturo Alegría, portavoz de Fuerza Popular en la cámara baja, consideró que no existe un centro en el Congreso, al criticar la cercanía del Partido del Bueno Gobierno con Juntos por el Perú. También respaldó al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado que protagonizó el último sábado con el senador de izquierda Iber Maraví.

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