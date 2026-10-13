El diputado Arturo Alegría, portavoz de Fuerza Popular en la cámara baja, consideró que no existe un centro en el Congreso, al criticar la cercanía del Partido del Bueno Gobierno con Juntos por el Perú. También respaldó al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado que protagonizó el último sábado con el senador de izquierda Iber Maraví.

“Un héroe de la patria no se va a dejar gritonear por un mequetrefe como Maraví, un señor vinculado a acciones terroristas y que ha sido parte del Conare”, manifestó en “Tenemos que Hablar”, videopódcast de El Comercio.

— ¿Existe una coordinación, una estrategia entre el gobierno y la bancada de Fuerza Popular en el Congreso? De acuerdo con fuentes de El Comercio, se ha dado un intercambio de cuestionamientos entre el Ejecutivo y los diputados y senadores oficialistas.

A ver, en principio quiero resaltar el liderazgo y la conducción de la presidenta Keiko Fujimori y el primer ministro Luis Galarreta. Nosotros como bancada hemos estado en constante comunicación, no solo a la interna, sino también con el Ejecutivo. Algo que no se sabe, porque ocurre tras bambalinas, es que quienes propiciaron el debate técnico, a través del cual algunas bancadas pudieron conocer las facultades al detalle, fuimos nosotros, desde Fuerza Popular.

Nosotros hemos tratado de tender puentes, lo que no hizo la presidenta de la Comisión de Constitución [...] Pero hay algo que quiero decir, he escuchado muy respetuosamente a Enrique Castillo [analista político] sobre que existe un centro, yo no creo que exista un centro en el Congreso.

— ¿Usted pone en el mismo lugar a Juntos por el Perú y a las otras bancadas de oposición, como Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación? ¿Son todos de extrema izquierda?

Yo pongo al Buen Gobierno y a Juntos por el Perú como una sola bancada, han coincidido en absolutamente todo. Ellos decían que tenían un acuerdo de punto fijo, esa es su palabra. Les gusta ponerle una etiqueta bonita a los acuerdos políticos que tienen. ¿Cuál es el punto fijo? Rescato y esto también tiene que saberlo la ciudadanía, que desde la bancada de Obras existió el ánimo de aprobar 29 facultades.

— El texto que buscaba que la cámara de diputados apruebe 29 puntos fue presentado al final del debate por Fuerza Popular...

Sí, las 20 [propuestas] iniciales más nueve que debatimos técnicamente. Pero existió una coalición entre Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Ahora Nación [para rechazarlo]. Y tras los pasillos del Congreso cuando uno iba a hablar con algún representante de Obras para explicarle la importancia de estos puntos y el procedimiento, ahí tenías a la collera liderada por Juntos por el Perú y el Buen Gobierno atrás de cada uno de ellos. Yo creo que todavía sienten que están en la escuelita, donde dicen “tú te juntas conmigo y no con ellos”. Es lamentable esa actitud.

— Sin Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, el dictamen que aprobó 20 de 66 puntos de las facultades no pasaba al Senado. ¿No hay nada que reconocer?

Rescato el gran trabajo que realizó Renovación Popular, al cual se sumó Obras. La estrategia que tuvo el Buen Gobierno fue simplemente “salgamos de este trote”, “hay que otorgar lo mínimo” y luego decir que “el Ejecutivo ya tiene todas las facultades necesarias”. Ellos sabían, dentro del debate técnico, [que no era suficiente] y de la importancia de cada uno de los puntos que se retiraron.

— ¿Si en cámara de diputados se aprobaban los 29 puntos que Fuerza Popular planteó, el oficialismo estaría conforme?

Estos 29 puntos eran un gran avance. [...] Lo que ha pasado al Senado no lo voy a calificar de premio consuelo. Cada uno de los puntos que ha planteado el Ejecutivo son sumamente importantes y se deben aterrizar y ver de manera transversal. No es que cada punto se trabaja de manera aislada.

— En estos 29 puntos que plantearon al final, no estaba la iniciativa para devolverle a la DINI su capacidad operativa. Este hecho fue resaltado por el primer ministro, Luis Galarreta...

Cada instancia del Parlamento tiene sus atribuciones para poder modificar, cambiar, redactar y mejorar un texto. Y lo tiene desde que llega el proyecto a la comisión y luego lo puede hacer el pleno de la cámara de diputados. Si no, ¿de qué nos hubiera servido tener un debate de más de seis horas si es que no se le puede agregar o mejorar un punto o más al dictamen de la comisión? Lo otro, nosotros presentamos este texto de 29 puntos y retiramos aquellos que no generaban consensos, como el de la DINI, a fin de lograr la posibilidad de que Renovación Popular, Obras y Fuerza Popular aprueben el texto.

— Fuerza Popular ha cuestionado el rol de Oscar Reto, presidente de la cámara de diputados, en el debate de la solicitud de facultades. ¿El fujimorismo evalúa presentar una moción de censura en su contra?

No estamos en esa evaluación. Si es que la propuesta viene de otra bancada, nosotros evidentemente tendremos que analizarla. Pero sí creemos firmemente que el presidente de la cámara de diputados actuó al margen del reglamento y de la asesoría que le dio su oficial mayor, así como el director general parlamentario, que tienen claro el procedimiento. Reto no podía someter a votación una cuestión previa [la de Zunini], porque estaba al margen del reglamento. De Partido de Buen Gobierno no tienen nada y solo son un anexo, un furgón de cola de Juntos por el Perú, que es manejado por una persona [Zunini] que le encanta gritar sin argumentos.

— El debate en el Senado tampoco tuvo un buen inicio. El sábado se produjo un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví. La cámara alta está llamada a ser la reflexiva. ¿Cómo evalúa esta situación?

Juntos por el Perú vino [al Congreso] con un guión armado. Desde ante de que se presentara el pedido de facultades, ellos ya habían mencionado que iban a votar en contra. Yo me pongo del lado del ministro Astudillo, él también es senador electo con el voto popular, un héroe de la patria. No podíamos dar el gesto hacia la ciudadanía, de que el ministro del Interior, un ex comando Chavín de Huántar, se deje callar o gritonear por una persona como Maraví, un señor vinculado a acciones terroristas y que ha sido parte del Conare.

— El discurso de Maraví ya es conocido, es uno de tipo provocador. ¿El ministro del Interior no pisó el palito?

Una cosa es una provocación y otra una falta de respeto. Que Maraví lo señale con el dedo y le diga: “cállese usted, yo soy aquí el senador, usted viene en condición de ministro, usted no me puede hablar directamente”. Eso es una falta de respeto y es intolerable en democracia.

— ¿Hay alguna autocrítica que deba realizar el oficialismo sobre esta situación?

Mira, lo que yo creo que va a ocurrir de cara hacia lo que viene es que los ministros van a saber cuál es el guión armado de senadores de ciertos partidos. Y lo que han logrado es cohesionar mucho más a las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular en el Senado. [...] Yo defiendo la posición del ministro del Interior, él no se puede dejar callar ni gritonear ni mandonear por una persona como Maraví. Yo creo que los peruanos están esperando que los ministros reaccionen frente a aquellas personas que intentaron boicotear [el debate].

— La presidenta Fujimori respaldó al ministro Astudillo y refirió lo siguiente: “He visto los lamentables sucesos en el Congreso. El ministro Astudillo fue agredido verbalmente [...] Ministro, los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando”. ¿Calificar de “perros” a senadores de la oposición no eleva el nivel de confrontación? ¿No es mejor poner paños fríos?

No voy a interpretar esto de manera literal. Esto, evidentemente, tiene una connotación metafórica respecto a lo que ha mencionado la presidenta Fujimori. Es decir, “oye, mientras estamos avanzando, hay muchos opositores que van a tratar de golpear, de gritar”. La presidenta en ningún momento ha tratado de calificar a los senadores de esa manera [de perros]. Ella ha respaldado al ministro Astudillo, como lo ha hecho la bancada. El mensaje es que este gobierno está trabajando de manera articulada y ordenada y que habrá opositores que van a tratar de incendiar la pradera ante cada uno de los pasos que da el Ejecutivo.

— ¿Este altercado con la oposición pone trabas para lograr un consenso de cara al dictamen sobre facultades?

Aquí hay algo claro, primero, el manejo que ha tenido el presidente de la Comisión de Constitución del Senado es muy distinto al que ha tenido la diputada Avendaño. Le ha dado a cada ministro y senador el tiempo suficiente para que puedan desarrollar sus ideas, hacer críticas y dar sus posiciones a favor y en contra. Además, creemos que se va a dar un debate técnico, donde se expliquen cada uno de los puntos. Yo te aseguro que vamos a poder aprobar un texto que contengan puntos importantes y que mejore el dictamen aprobado en la cámara de diputados, sin desnaturalizarlo.

— ¿Cuántos puntos como mínimo debe tener el dictamen que se apruebe en el Senado? ¿Y qué temas no pueden faltar en la delegación de facultades?

No hablaría de un mínimo ni de un máximo. Se trata de entender que en el pedido de facultades todo está concatenado y tiene una correlación de sectores.

— La presidenta Fujimori bajó 18 puntos porcentuales en solo un mes de gobierno. ¿Su nuevo discurso un poco más duro y el acercamiento a las FF.AA. busca frenar esta caída?

Con lo que tiene que ver es con la decisión tajante que tiene la presidenta Keiko Fujimori de decirle a la ciudadanía que “estamos trabajando para recuperar el orden y la paz”. Para llegar a esta instancia, nos encontramos con un comando unificado. La presidenta no ha salido sin tener las cosas claras o la ruta. Yo creo que lo que tenemos ahora es el resultado de una estrategia. La ciudadanía debe entender que el Ejecutivo quiere acabar con la delincuencia y que está utilizando todas las herramientas constitucionales para poder hacerlo.

— En el gobierno de José Jerí, se ingresó a los penales, y en el Dina Boluarte también se creó un grupo especial. ¿En qué se diferencia el comando unificado?

En algunos puntos principales, pero el que más resalta es que Keiko Fujimori es una lideresa de verdad. Yo voy a diferenciar la capacidad de gestión y liderazgo que tiene Keiko Fujimori respecto a las personas que tú has mencionado. Además, tienen el apoyo del Escudo de las Américas y existe un mecanismo de inteligencia mucho más certero.