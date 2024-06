Un grupo de congresistas presentó una moción de censura contra el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría , por su manejo durante la segunda votación de la reforma del sistema de pensiones, lo cual generó incidentes. La norma fue aprobada este jueves con solo 38 votos.

A través de la cuenta en la red social X de la bancada de Bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, los legisladores acusaron a Alegría de realizar un “fraudulento manejo” cuando se realizaba la votación de la cuestión previa que planteaba que dicho dictamen regrese a la Comisión de Economía.

Presentamos moción de censura contra el congresista Arturo Alegría por su fraudulento manejo de la Mesa Directiva en el debate de la reforma de pensiones, donde no se permitió el debate y aparecieron votos fantasma.

¡Un vicepresidente que ejerce así no puede seguir en el cargo! pic.twitter.com/NPNcsxBl17 — Bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (@BancadaCD_JP) June 7, 2024

“Validada esta fraudulenta votación, el vicepresidente del Congreso Arturo Alegría dispuso la votación de la segunda votación del referido dictamen sin permitir el debate”, indicaron.

Además, denunciaron que se permitió la votación de legisladores que no estaban presentes en el pleno, pese a que, según dijeron, se trataba de una sesión presencial. Por ello, enfatizaron que todo lo ocurrido “es una grave violación al reglamento”.

Los firmantes de la moción de censura son los congresistas Pasión Dávila, Paul Gutiérrez, Alex Paredes (Bloque Magisterial), María Agüero, Flavio Cruz, Janet Rivas, María Taipe (Perú Libre), Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría, Ruth Luque, Susel Paredes, Edgard Reymundo Mercado (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Carlos Zeballos (Podemos Perú), Jorge Luis Flores Ancachi, Marleny Portero (Acción Popular), José Balcázar, Guido Bellido Ugarte, Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario), Héctor Valer (Somos Perú), Gladys Echaíz, Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) y los no agrupados Carlos Anderson, Alfredo Pariona , Jaime Quito Sarmiento y Silvana Robles Araujo.

“Manejo mafioso”

El legislador Carlos Anderson calificó de “manejo mafioso” lo realizado por Arturo Alegría durante la segunda votación de la reforma del sistema de pensiones, ya que se han utilizado “acciones vedadas”, como el uso de teléfones para participar en votaciones del plano.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Los congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra el primer vicepresidente del Congreso de la República, Arturo Alegría, tras los enfrentamientos durante la votación de la reforma de sistema de pensiones.



📻 95.5 FM

📡… pic.twitter.com/w1vqkSiKqU — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2024

“Lo que se ha dado es una situación realmente dolosa, se estaba produciendo una votación porque hubo un pedido para una cuestión previa para que el proyecto regresara a Economía, pero cuando se da la votación gana la posición de que regrese a Economía, y de inmediato paran esa votación y empezamos a ver votaciones de gente que no estaba en el Congreso, de congresistas que no estaban, pero si hoy es presencial, hoy no debería funcionar, pero lo han habilitado para algunos. Procedieron a llamar a asistencia y después pararon todo”, expresó Anderson a radio Exitosa.

“Esto no se puede permitir en una democracia, esto no le pertenece al señor Alegría, hay normas, hay institucionalidad que está siendo arrasada a la mala por Fuerza Popular en particular”, agregó.