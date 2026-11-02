Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría cuestionó a los congresistas de Juntos por el Perú y del Partido del Buen Gobierno, al considerar que ambas agrupaciones actúan como si fueran una sola bancada en sus decisiones políticas.

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