El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría cuestionó a los congresistas de Juntos por el Perú y del Partido del Buen Gobierno, al considerar que ambas agrupaciones actúan como si fueran una sola bancada en sus decisiones políticas.

Por ello, el legislador comentó que ambos grupos parecen uno solo, bautizando a sus integrantes como los diputados de “Juntos por el Buen Gobierno”.

Sus declaraciones se producen en medio de las críticas a la propuesta de amnistía para el expresidente y golpista, Pedro Castillo, que fue presentada hace unos días por un grupo de congresistas opositores.

#EnVivo Arturo Alegría, diputado, sobre caso Tapullima: Si ya existe un peritaje, tendría que verse a través de una denuncia constitucional. La Comisión de Ética sin duda Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/8ESmel0lkU — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

“Hay una sola bancada que vota igual. No existe una diferencia ni de pensamiento ni de votación”, sostuvo Alegría, quien cuestionó que representantes de ambas agrupaciones respalden posiciones similares.

“Esa narrativa de que el señor Pedro Castillo es un preso político es una narrativa que algunos de los diputados de Juntos por el Buen Gobierno ya han venido diciendo”, manifestó.

Alegría cuestionó, además, que se plantee una amnistía para el exmandatario en un contexto marcado por la emergencia climática y los problemas de inseguridad ciudadana. Consideró que este tipo de iniciativas evidencian que algunas bancadas no tienen como prioridad los principales desafíos del país.

“Están buscando de algún modo un cálculo político. No solo es irresponsable, es innecesario en un momento en que un país requiere que sus autoridades se pongan a trabajar de manera adecuada”, señaló.

Respalda que denuncia contra Tapullima pase a Ética

De otro lado, el diputado de Fuerza Popular se refirió a un informe periodístico sobre la congresista Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú), que dio cuenta de peritajes policiales a su firma y huella dactilar en documentos presentados durante su postulación al Congreso.

Según el reportaje, los resultados de estos análisis evidenciarían que dichos elementos fueron falsificados.

Alegría sostuvo que, si existe una evaluación o un peritaje que determine que la información difundida por la legisladora fue falsificada o no le correspondía, la comisión debería actuar de oficio.

“ La Comisión de Ética, sin duda. Si ya hay una evaluación donde dan por hecho que la información emitida por la señora ha sido falsificada o no le corresponde a ella, evidentemente la comisión debería actuar de oficio ”, afirmó.

Asimismo, consideró que debe existir un pronunciamiento inmediato de las autoridades que recibieron la información, que —según indicó— sería el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).