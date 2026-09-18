Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, calificó como un llamado de atención la caída en las cifras de aprobación que tuvo Keiko Fujimori en la más reciente encuesta de Datum. Ante la prensa, destacó la necesidad de que haya una cercanía entre el Gobierno y la ciudadanía.

“Evidentemente es un llamado de atención creo, porque lo que creemos que es importante es mantener una cercanía comunicacional con la ciudadanía”, dijo este viernes a Canal N. Más precisamente se refirió a que los ciudadanos han rechazado los problemas entre el Ejecutivo y Legislativo por el pedido de facultades.

Alegría se expresó en contra de que se postergue el debate y se derive la discusión a doce comisiones diferentes. Según él, lo que quiere la ciudadanía es ver a los políticos construyendo políticos.

#EnVivo



Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, calificó como un llamado de atención la caída de 18 puntos en la aprobación de Keiko Fujimori y consideró importante mantener una mayor cercanía con la ciudadanía.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/w6og4XXtFR — Canal N (@canalN_) September 18, 2026

El diputado dijo que hacer una autocrítica le corresponderá al Gobierno. Sobre el Congreso, hizo un llamado de atención porque son también responsables de llamar a la tranquilidad a los ciudadanos.

“Tenemos que enfocarnos más en tender puentes, acercarnos más a aquellos que no piensan igual que nosotros. Si desde ahí viene la autocrítica, seguro que con mucho gusto vamos a tratar de buscar la manera de cómo seguir construyendo viabilidad para que el Ejecutivo tenga posibilidad con facultades de poder desarrollar un trabajo mejor”, aseveró.

Encuesta de Datum revela caída de aprobación de Keiko Fujimori

La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre, una caída de 18 puntos porcentuales en un mes, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América.

En el mismo período, la desaprobación de la mandataria aumentó de 24% a 44%. De esa manera, la desaprobación ya supera a la aprobación por dos puntos porcentuales.