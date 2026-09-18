Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, relacionó el pedido de facultades a la caída de aprobación del Gobierno. (Foto: Congreso)
Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, relacionó el pedido de facultades a la caída de aprobación del Gobierno. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, calificó como un llamado de atención la caída en las cifras de aprobación que tuvo Keiko Fujimori en la más reciente encuesta de Datum. Ante la prensa, destacó la necesidad de que haya una cercanía entre el Gobierno y la ciudadanía.

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