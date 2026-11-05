El diputado Arturo Alegría aclaró que la estrategia del Gobierno para enfrentar la delincuencia nunca buscó replicar el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, si bien es cierto este es exitoso.

En entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Jimmy Chinchay, el diputado de Fuerza Popular consideró que ambos países tienen realidades geográficas y características criminales distintas.

Rechazó que las medidas anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori, así como su viaje a El Salvador, respondan a una reproducción de la experiencia del país gobernado por Nayib Bukele.

“Nunca se trató de un copia y pega del modelo de El Salvador. Las geografías, las características de la delincuencia, son muy distintas al Perú”, manifestó.

Alegría, criticó también que desde hace varios años se plantea la instalación de antenas para bloquear las comunicaciones telefónicas en los establecimientos penitenciarios, sin que hasta ahora se haya conseguido implementar una solución efectiva.

Desde las cárceles

El parlamentario aseguró que el actual Gobierno ha comenzado a poner en marcha mecanismos para impedir que los internos continúen dirigiendo extorsiones desde las cárceles.

“Vamos a cortar la señal de los extorsionadores que dentro de los penales han lacerado la vida de los peruanos”, afirmó.

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Por ello, indicó que el Ejecutivo ha sostenido conversaciones con empresas de telecomunicaciones para desarrollar mecanismos que permitan rastrear e identificar las comunicaciones utilizadas por los delincuentes para exigir pagos extorsivos.

Alegría pidió mantener la confianza en la gestión gubernamental a todos los ciudadanos que exigen resultados inmediatos en la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, adelantó que el Consejo de Ministros se reuniría entre el jueves y el viernes por la noche para plantear los primeros tres o cuatro proyectos legislativos, en el marco de las reformas relacionadas con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).