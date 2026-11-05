Diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular estuvo en 'Siempre a las 8' con Jimmy Chinchay. (Foto: EC)
Diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular estuvo en 'Siempre a las 8' con Jimmy Chinchay. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El diputado Arturo Alegría aclaró que la estrategia del Gobierno para enfrentar la delincuencia nunca buscó replicar el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, si bien es cierto este es exitoso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?