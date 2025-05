Un día después de que se confirmara el asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R al interior de un socavón minero ubicado en Pataz (La Libertad), en el Congreso alistan ya dos mociones de censura en contra del primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien, públicamente, puso en duda la veracidad del secuestro de estas personas.

“Nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos de seguridad no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, refirió el jefe del Gabinete Ministerial el último 30 de abril.

Por medio de un comunicado, el domingo, la minera Poderosa informó que la Policía Nacional halló los cadáveres de los trabajadores, quienes habían sido secuestrados el sábado 26 de abril, tras una incursión armada perpetrada por una red criminal en el centro de operaciones de un minero artesanal en proceso de formación. La empresa tenía que este un contrato de explotación.

Una de las mociones de censura en contra de Adrianzén es promovida por la bancada de Podemos Perú, que, a través de un pronunciamiento, señaló que el país “necesita un Gabinete de guerra” para hacerle frente a la “criminalidad terrorista” que extorsiona y asesinada a los peruanos.

El excongresista Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú, refirió que los primeros en firmar el documento serán los 14 legisladores de su agrupación y que el martes- durante el pleno convocado para la interpelación a la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga- completarían las 33 rúbricas necesarias para presentar la solicitud de destitución.

“El señor Adrianzén no se ha dado cuenta que él es el presidente del Consejo de Ministros, que debe dirigir todas las políticas, incluyendo la de seguridad. Que haya minimizado y no le haya dado importancia a este secuestro es una muestra de que está desconectado de la realidad del país”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Espinoza, además, remarcó que el hecho de que haya dicho que los órganos de inteligencia no le reportaron sobre la toma de una parte de la mina Poderosa, “o evidencia falta de liderazgo o que le reportan a otra persona” y no al jefe de Gabinete Ministerial.

“Para nosotros, no solo se debe ir Adrianzén, sino también los ministros de Defensa e Interior. Todo Lima está en emergencia y los operativos terminan siendo cortinas de humo, no hay detenidos [por sicariato, extorsión, entre otros] y todos los días siguen matando, extorsionando y eso está ahuyentando a la inversión privada. El país va a poder conocer que bancada siguen apoyando a este gobierno”, acotó.

“No hay ningún aprovechamiento”

La otra moción de censura en contra del primer ministro es impulsada por el congresista Edward Málaga (no agrupado), quien informó que, al cierre de esta edición, tenía 21 de las 33 firmas necesarias.

“Imagino que mañana [martes] debemos pasar las 30. Y sí, firmaré la otra moción, lo ideal hubiera sido que haya una sola, pero si Podemos decidió hacer la suya, claro que apoyaré, lo importante es que Adrianzén asuma su responsabilidad política”, expresó.

Málaga rechazó que exista un aprovechamiento político de un sector del Congreso por impulsar la censura al jefe de Gabinete Ministerial y la interpelación al ministro de Defensa. Esto en respuesta a las críticas que hizo la presidenta Dina Boluarte al Parlamento en respaldo al abogado, tras anunciar una serie de medidas en Pataz, como la instauración de un toque de queda entre las 6 p.m. y 6 a.m., la suspensión de actividades mineras y la solicitud de facultades para legislar sobre “terrorismo urbano”.

“Aquí no hay ningún aprovechamiento político, hay una obligación moral del Congreso de hacer justicia a esas 13 víctimas, que son de responsabilidad del primer ministro. Todos sabemos lo que hizo, está el video, donde minimizó [el secuestro] y no actuó”, dijo en diálogo con este Diario.

Málaga indicó que uno de los argumentos para defender la continuidad de Adrianzén que han utilizado desde el Ejecutivo y sus aliados es que no se sabe quién podría ingresar.

“Pero si él está o no, no marca una diferencia. Sacar a Adrianzén no representa ningún daño, está perdidos, y las políticas de gobierno son ineficientemente atendidas. Su censura no es solo por las 13 muertes [en Pataz], la moción que promuevo es del 10 de abril, antes del secuestro y asesinato de estas personas”, manifestó.

El parlamentario explicó que su solicitud de destitución en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se basa en el manejo económico que tuvo el gobierno durante la gestión de Arista en el MEF, la corrupción en los programas sociales, como Qali Warma, la situación de PetroPerú, el aumento de la inseguridad y de la minería ilegal.

“Este es un Gabinete que no resuelve y está integrando más por escuderos de la presidente. Hay razones objetivas [para la censura]”, finalizó.

Exigen cambio de Gabinete

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, opinó que Adrianzén “nunca debió ser primer ministro” y lo exhortó a que dé un paso al costado, a fin de que se renueve el Gabinete Ministerial.

“Esta no es una posición que sostenemos recién ahora, sino desde hace ya tiempo a raíz de la incapacidad del gobierno de resolver los problemas álgidos del país. Si la presidenta Boluarte insiste en sostener a este primer ministro y a su Gabinete vamos a tener, en coordinación con la bancada, que activar los mecanismos constitucionales para su salida”, dijo a El Comercio.

Chávez, además, planteó la conformación de “un Gabinete de transición”, que permita establecer bases para que el siguiente gobierno, que será elegido en el 2026, pueda concretar la “transformación institucional que requiere el Perú”.

A su turno, el portavoz de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que su bancada se mantiene firme en su pedido para que Adrianzén renuncia a la PCM y que esto viabilice un refresco en la mayoría de los ministerios.

“Si bien es cierto, para mucho, la censura es el camino más adecuado, el problema es alcanzar el consenso mínimo, el Ejecutivo nos puede ahorrar este trajín, y ser consciente y realizar, como un acto de enmienda, un refresco del Gabinete para ver ideas nuevas. Lo que se ha demostrado es que no existe ningún replanteamiento en la política de seguridad”, sostuvo.

En comunicación con El Comercio, Muñante adelantó que su bancada evaluará seriamente las dos mociones de censura que se alista contra el primer ministro.

“Que haya dicho que esto [el secuestro en Pataz] no era veraz es el colmo de los colmos, es una situación que lamentablemente tuvo que pasar para que todos podamos entender que el gobierno debe tomar un nuevo rumbo. Hay una deficiencia en la labor de inteligencia, y es una muestra clara de que estamos en un estado de ingobernabilidad”, concluyó.

A su turno, el vocero de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, dijo que ha firmado, a título personal, una de las mociones de censura en contra de Adrianzén.

“Yo siempre he defendido la estabilidad, pero hay situaciones que escapan de los límites normales, las declaraciones que hizo el primer ministro no pueden quedar en el aire. Ante tantas dudas, merece una censura. Es cierto que esto [la destitución] no va a solucionar [el fondo del problema]. Pero la situación es diferente, hay 13 ciudadanos muertos, masacrados”, subrayó.

Montoya indicó que su bancada en conjunto todavía no ha tomado una postura sobre los pedidos de destitución contra el titular de la PCM.

APP no apoyará destitución

La mayoría de las bancadas que conducen la Mesa Directiva del Parlamento-Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País- no se han referido la situación de Adrianzén.

César Acuña, gobernador regional de la Libertad y líder de APP, respaldó las acciones dictadas por el gobierno de Boluarte para intentar reducir el impacto de la minería ilegal en Pataz. A lado de la presidenta, con quien participó en un pronunciamiento, el también exalcalde de Trujillo llamó al Congreso a aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano.

En breve comunicación con este Diario, Luis Valdez, secretario general de APP, señaló que su agrupación no respaldará ninguna de las mociones de censura en contra del primer ministro.

Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, pero no respondió a nuestros mensajes ni llamadas. El partido naranja anunció, el último domingo, una interpelación en contra del ministro de Defensa, Walter Astudillo, al cuestionar que las Fuerzas Armadas solamente hayan sido utilizadas “como apoyo” en Pataz.

Por la noche, en entrevista con Willax, Patricia Juárez, afirmó determinarán “en su momento” si apoyan o no la censura de Adrianzén.

Por su parte, la bancada de Perú Libre, por medio de un comunicado, plantearon que el Estado tome “el control total” de la referida provincia de La Libertad; la reorganización de la Policía Nacional en esa región y que el gobierno retire la concesión minera otorgada a la empresa Minera Poderosa. No obstante, no definen una posición sobre las anunciadas mociones de censura contra Adrianzén.

La congresista Diana Gonzáles, de Avanza País, señaló que su bancada aún no ha tomado una postura sobre si respaldará o no la destitución del primer ministro.

Gonzáles, a título personal, afirmó que Adrianzén y otros ministros, como Morgan Quero (Educación), se han distraído de sus funciones, al tratar de defender “la nula transparencia” de la presidenta. “Definitivamente, hay una responsabilidad política, lo más grave es la escasez de trabajo y de estrategia para enfrentar al crimen organizado”, mencionó.

Desde Somos Perú, su portavoz, Héctor Valer, consideró que Adrianzén debe ser interpelado nuevamente. “Mañana [martes] tenemos reunión de la bancada para ver la posición institucional”, complementó.

Valer, en diálogo con El Comercio, criticó que el primer ministro haya señalado la semana pasada que no tenían información sobre el secuestro que terminó con la muerte de 13 ciudadanos en Pataz. “Esta posición nos da la idea sobre cómo se está manejando la seguridad y la inteligencia en el país, es decir, no hay mando ni comando”, remarcó.

La postura de la izquierda

Desde la izquierda, los representantes de la Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Bloque Democrático Popular se han pronunciado a favor de la destitución de Adrianzén como primer ministro.

“Ya el 15 de abril, tras la interpelación a Adrianzén, nosotros hemos firmado la moción de censura. Y hoy, frente a los hechos en Pataz, de desconocer que es lo que estaba ocurriendo al interior de los socavones, se debe ir. Esto es de responsabilidad del Ejecutivo, la censura tiene que darse. Vamos a firmar la otra moción [la de Podemos], no se debe dejar esto en la impunidad”, manifestó Jaime Quito, congresista de la Bancada Socialista.

Roberto Sánchez, vocero de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, declaró que el asesinato de los mineros “pone en evidencia la total desubicación política y ausencia de empatía mínima del primer ministro Adrianzén”. Agregó que “su censura inmediata debe iniciar un gobierno de transición y salida política ad-portas de las elecciones transparentes 2026”.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) señaló que, por el bien del país, el primer ministro “debe irse”.

Luque criticó que el Ejecutivo “jamás haya observado leyes nefastas ni defendido los fueros que cualquier Ejecutivo lo haría en bienestar de la población” y recordó que permitieron la ampliación del Reinfo.

