Un incidente entre las bancadas de Ahora Nación y Fuerza Popular por la posesión de una oficina en el Congreso de la República, ubicado en la Av. Abancay, derivó en la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hecho se produjo este 12 de agosto cuando personal de ambas agrupaciones reclamó el uso de un despacho en el cuarto piso que figuraba como desocupado en los registros administrativos. El segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Harvey Colchado (Ahora Nación), fue uno de los protagonistas al cuestionar la legalidad de la presencia policial en el recinto.

La tensión aumentó cuando integrantes de Ahora Nación ingresaron al ambiente, mientras que trabajadores de Fuerza Popular sostenían que el despacho les pertenecía por asignación previa. La discusión subió de tono ante el reclamo de parlamentarios que veían impedido su acceso al lugar por parte de terceros.

Diputados de Ahora Nación como Harvey Colchado protagonizaron disputas con Fuerza Popular por un espacio en el Congreso. (Captura: El Comercio)

Ante el conflicto, efectivos de la PNP acudieron al complejo para dejar constancia de lo sucedido a pedido del personal de seguridad del Parlamento. No obstante, esta versión fue refutada por legisladores presentes, quienes exigieron explicaciones sobre quién autorizó el ingreso de la fuerza pública al palacio legislativo.

Harvey Colchado preguntó directamente a los uniformados si contaban con la autorización del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, para realizar la diligencia. La respuesta de los efectivos fue negativa, lo que motivó que diversos parlamentarios intentaran comunicarse con la Oficialía Mayor sin obtener una respuesta inmediata durante el desarrollo de los disturbios.

Diputados de Ahora Nación como Harvey Colchado protagonizaron disputas con Fuerza Popular por un espacio en el Congreso. (Captura: El Comercio)

Durante la jornada se reportó el cambio de cerraduras en el despacho en disputa y el diputado Jair Manrique (Ahora Nación) denunció haber sido víctima de agresiones físicas por parte de una asesora vinculada a la bancada opositora. Por su parte, desde Fuerza Popular se defendió la titularidad del espacio, argumentando que el proceso de transición y reacomodo de oficinas aún no concluye.

Reclamo de Ahora Nación ante el oficial mayor Giovanni Forno

Estos hechos se produjeron luego que los diputados de la bancada de Ahora Nación remitieron una carta formal al oficial mayor Giovanni Forno para expresar su profundo malestar por la falta de atención a sus pedidos. En el documento, los legisladores señalaron que, tras dos semanas de labor parlamentaria, aún no cuentan con despachos equipados con servicios básicos para sus equipos de trabajo.

Carta de diputados de Ahora Nación al oficial mayor Giovanni Forno.

La misiva detalla que oficinas como las números 402, 404, 406, 408 y 410 permanecen sin asignar a pesar de estar habilitadas. Finalmente, los parlamentarios advirtieron que, ante la falta de una solución efectiva por parte de la administración, procederían a ocupar los espacios mencionados para garantizar la continuidad de sus funciones legislativas.