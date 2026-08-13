Diputados de Ahora Nación como Harvey Colchado protagonizaron disputas con Fuerza Popular por un espacio en el Congreso. (Captura: El Comercio)
Diputados de Ahora Nación como Harvey Colchado protagonizaron disputas con Fuerza Popular por un espacio en el Congreso. (Captura: El Comercio)
Por Redacción EC

Un incidente entre las bancadas de Ahora Nación y Fuerza Popular por la posesión de una oficina en el Congreso de la República, ubicado en la Av. Abancay, derivó en la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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