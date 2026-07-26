La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció este domingo que periodistas de distintos medios de comunicación no pudieron acceder a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la Mesa Directiva del Senado, debido a que no se habría previsto un espacio destinado para la cobertura informativa.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el gremio calificó esta situación como un “preocupante gesto de opacidad” en el nuevo Congreso Bicameral, al impedir que los hombres y mujeres de prensa realicen su labor desde el lugar donde se desarrollan los hechos.

#ALERTA



Periodistas de diferentes medios denuncian falta de acceso a Cámara de Senadores para cobertura de elección de Mesa Directiva. Ello, señalan, porque no previeron área para cobertura informativa, siendo un preocupante gesto de opacidad en el nuevo Congreso Bicameral (1/2) pic.twitter.com/RI1sTNSAYX — ANP Perú (@ANP_periodistas) July 26, 2026

La ANP sostuvo que la cobertura periodística no puede limitarse a seguir la transmisión oficial del Canal del Congreso, especialmente tratándose de una cámara que adoptará decisiones de alta relevancia para el país.

“La @ANP_periodistas demanda al Legislativo que solucione inmediatamente esta situación. La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública", señala la ANP.

En ese sentido, demandó al Poder Legislativo solucionar de manera inmediata esta situación y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la labor periodística, en resguardo del derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna y de primera mano.

Medios de comunicación no son permitidos de ingresar a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores por “falta de aforo”. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Cabe señalar que esta situación también ocurrió durante la juramentación de senadores el viernes pasado. Los periodistas fueron impedidos de acceder al hemiciclo y fueron llevados a una habitación contigua limitándose a presenciar la juramentación por un televisor.