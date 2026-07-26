Medios de comunicación no son permitidos de ingresar a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores por “falta de aforo”. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Medios de comunicación no son permitidos de ingresar a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores por “falta de aforo”. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció este domingo que periodistas de distintos medios de comunicación no pudieron acceder a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la Mesa Directiva del Senado, debido a que no se habría previsto un espacio destinado para la cobertura informativa.

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