Congreso aprueba convocar a Eduardo Arana y a todo el gabinete para hoy a las 3:00 p.m.

Con 77 votos a favor, el Congreso aprobó —tras una breve discusión en cuanto a la forma— invitar al pleno tanto al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como a todo el Gabinete Ministerial. La moción en cuestión únicamente registró un voto en contra: Luis Kamiche (Alianza para el Progreso). No hubo abstenciones.

La medida se dio tras el atentado ocurrido en la víspera en Chorrillos contra la agrupación Agua Marina.

“Invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que concurran al pleno el día de hoy 9 de octubre de 2025, a las 3:00 p.m.”, se indica en la Moción N°18167, aprobada alrededor de las 12:30 p.m.

Así fue la votación de la moción para invitar a los ministros.

La invitación, según se indicó, es para que se informen “las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad” aprobadas por el Legislativo.

Paradójicamente, la moción que ingresó al debate fue presentada por APP. El congresista Edward Málaga (NA) planteaba en el pleno una cuestión de orden para que Arana acuda al pleno en el día. Sin embargo, tras advertir cuestiones reglamentarias, el portavoz de APP, Eduardo Salhuana, pidió que se aborde una moción planteada el 18 de agosto pasado y que ya se encontraba en el orden del día.

Este texto, proponía inicialmente invitar al pleno al ministro del Interior, Carlos Malaver, a fin de que concurra a informar sobre la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas, sobre todo tras el atentado con dinamita ocurrido el pasado 14 de agosto.

Se planteó que esta moción sea modificada y se incluya al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. Sin embargo, tras ser admitida e ingresada a debate, la bancada de Fuerza Popular propuso incluir a todo el Gabinete Ministerial, lo cual fue secundado por los otros grupos parlamentarios.

“En vista de que todos los sectores del país están siendo afectados, solicitamos que se incorpore en el texto la invitación a todo el Consejo de Ministros en pleno y además de que después de la votación se suspenda el pleno para que se creen las condiciones para que los señores, el pleno del Consejo de Ministros, vengan acá a las 3 p.m.”, sostuvo el portavoz fujimorista César Revilla.

Tras una cuestión previa, se fue directamente a la votación de fondo y se suspendió el debate.