Escucha la noticia
Congreso aprueba convocar a Eduardo Arana y a todo el gabinete para hoy a las 3:00 p.m.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Con 77 votos a favor, el Congreso aprobó —tras una breve discusión en cuanto a la forma— invitar al pleno tanto al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como a todo el Gabinete Ministerial. La moción en cuestión únicamente registró un voto en contra: Luis Kamiche (Alianza para el Progreso). No hubo abstenciones.
La medida se dio tras el atentado ocurrido en la víspera en Chorrillos contra la agrupación Agua Marina.
Newsletter Mientras Tanto
“Invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que concurran al pleno el día de hoy 9 de octubre de 2025, a las 3:00 p.m.”, se indica en la Moción N°18167, aprobada alrededor de las 12:30 p.m.
La invitación, según se indicó, es para que se informen “las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad” aprobadas por el Legislativo.
Paradójicamente, la moción que ingresó al debate fue presentada por APP. El congresista Edward Málaga (NA) planteaba en el pleno una cuestión de orden para que Arana acuda al pleno en el día. Sin embargo, tras advertir cuestiones reglamentarias, el portavoz de APP, Eduardo Salhuana, pidió que se aborde una moción planteada el 18 de agosto pasado y que ya se encontraba en el orden del día.
Lee también: Ataque contra Agua Marina: cómo se perpetró el atentado y los presuntos responsables
Este texto, proponía inicialmente invitar al pleno al ministro del Interior, Carlos Malaver, a fin de que concurra a informar sobre la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas, sobre todo tras el atentado con dinamita ocurrido el pasado 14 de agosto.
Se planteó que esta moción sea modificada y se incluya al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. Sin embargo, tras ser admitida e ingresada a debate, la bancada de Fuerza Popular propuso incluir a todo el Gabinete Ministerial, lo cual fue secundado por los otros grupos parlamentarios.
“En vista de que todos los sectores del país están siendo afectados, solicitamos que se incorpore en el texto la invitación a todo el Consejo de Ministros en pleno y además de que después de la votación se suspenda el pleno para que se creen las condiciones para que los señores, el pleno del Consejo de Ministros, vengan acá a las 3 p.m.”, sostuvo el portavoz fujimorista César Revilla.
Tras una cuestión previa, se fue directamente a la votación de fondo y se suspendió el debate.
TE PUEDE INTERESAR
- Unos 60 mil casos por corrupción están en grave riesgo por crisis que golpea a las procuradurías
- Vladimir Cerrón: ¿Cuáles son las razones por las que el prófugo fundador de Perú Libre seguirá siendo investigado por presunto lavado de activos?
- Comisión de Constitución aprueba que las encuestas puedan difundirse hasta 3 días antes de las elecciones
- El portavoz de Boluarte no podrá salir del país hasta julio de 2026: el detalle de la resolución judicial
- Estos son los principales nombres que se barajan en los partidos para diputados y senadores
Contenido sugerido
Contenido GEC