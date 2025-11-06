Congresistas de la bancada Avanza País presentaron un proyecto de reforma constitucional para eliminar la capacidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ratificar y destituir a jueces y fiscales a través de las evaluaciones que realiza cada siete años.

La iniciativa planteada por el despacho de Alejandro Cavero este 5 de noviembre con respaldo de otros miembros de su bancada busca modificar el artículo 154 de la Constitución que establece las funciones de la JNJ.

Ahí, actualmente se lee que la junta tiene entre sus funciones evaluar, ratificar y separar a jueces y fiscales a través de sus evaluaciones.

Sin embargo, la propuesta de Avanza País espera modificar esto y señalar que la JNJ con la Academia de la Magistratura evaluará a magistrados sin que eso pueda ser un mecanismo para separarlos del cargo.

Asimismo, se busca precisar que la única manera de destituir a jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos y otros magistrados será “únicamente en el marco del procedimiento administrativo disciplinario”.

El proyecto también busca establecer en la Ley Orgánica de la JNJ que esta institución pierda su competencia de ratificar a jueces y fiscales cada siete años.

En cambio, buscan que se hagan evaluaciones periódicas de capacitación y reforzamiento de jueces y fiscales de todos los niveles cada dos años “con fines de mejora profesional y fortalecimiento institucional”.