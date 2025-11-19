El partido político Avanza País rechazó la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de aprobar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 y permitir la incorporación de 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación política se pronunció en contra de la aprobación del dictamen que se dio con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 en abstención.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Dicha medida, lejos de fortalecer el proceso de formalización minera, crea condiciones que favorecen la continuidad de actividades ilícitas que dañan la seguridad y el futuro del país”, indicaron.

Uno de los tres votos en contra fue de Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión y parte de la bancada de Avanza País.

El partido pide que el Congreso evite ser cómplice de una decisión que, advierten, “debilita la institucionalidad y poner en riesgo a miles de familias peruanas”.

El dictamen aprobado ahora deberá ser agendado para que el pleno lo debata y lo someta a votación, con lo que se podría lograr que el Reinfo se extienda dos años más.