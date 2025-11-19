El partido político Avanza País rechazó la decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de aprobar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 y permitir la incorporación de 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación política se pronunció en contra de la aprobación del dictamen que se dio con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 en abstención.
“Dicha medida, lejos de fortalecer el proceso de formalización minera, crea condiciones que favorecen la continuidad de actividades ilícitas que dañan la seguridad y el futuro del país”, indicaron.
Uno de los tres votos en contra fue de Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión y parte de la bancada de Avanza País.
El partido pide que el Congreso evite ser cómplice de una decisión que, advierten, “debilita la institucionalidad y poner en riesgo a miles de familias peruanas”.
El dictamen aprobado ahora deberá ser agendado para que el pleno lo debata y lo someta a votación, con lo que se podría lograr que el Reinfo se extienda dos años más.
