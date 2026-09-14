La bancada Obras continuará evaluando internamente si respaldará el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, luego de reunirse este lunes con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. El vocero de la agrupación, Víctor Piñán, señaló que la decisión será discutida durante esta semana, antes de la semana de representación.

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“Estamos considerando a la interna, va a formar parte de una discusión en el transcurso de esta semana, previo a la semana de representación, ya tenemos que estar dándoles una respuesta al Ejecutivo”, declaró Piñán ante la prensa.

#EnVivo La bancada Obras de la Cámara de Diputados informó que continuará discutiendo a la interna si se otorgará el pedido de facultades al Ejecutivo: "Previo a la semana de representación le daremos una respuesta"



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El parlamentario indicó que durante el encuentro con Galarreta y diversos ministros se plantearon los temas que la bancada considera prioritarios. “Hemos conversado acerca de la problemática que aqueja a la realidad peruana. Hemos señalado los puntos que creemos son los más urgentes por la ciudadanía” , sostuvo.

Entre las principales preocupaciones mencionó la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Piñán señaló que ambos asuntos deben formar parte de la agenda prioritaria del país y de las bancadas que integran el Congreso. Además, indicó que los diputados de Obras consultaron a los ministros sobre otros puntos que podrían incorporarse como parte de las prioridades del pedido de facultades.

Sobre el encuentro, Piñán destacó la disposición del Ejecutivo para acudir al Congreso y buscar puntos de coincidencia. “Definitivamente hay un gesto democrático por parte del Ejecutivo en venir al Congreso de la República y tratar de ver qué puntos pueden adherirse” , manifestó.

Galarreta destaca apertura al diálogo

Por su parte, el premier Luis Galarreta reafirmó la disposición del Gobierno para alcanzar consensos con la Cámara de Diputados respecto del pedido de facultades legislativas y descartó presentar una cuestión de confianza sobre esta materia. Señaló que la solicitud no está vinculada únicamente a situaciones de emergencia y que también contempla reformas para la modernización del Estado.

Facultades legislativas: Galarreta busca consensos con las bancadas. (Foto: PCM)

Galarreta sostuvo que una negativa total al pedido dificultaría las acciones orientadas a combatir la criminalidad, responder ante los efectos del fenómeno El Niño y modernizar la gestión pública. No obstante, afirmó que el Gobierno cumplirá los compromisos asumidos con la ciudadanía independientemente del resultado de la votación.

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El jefe del Gabinete informó que, hasta el momento, ha sostenido reuniones de trabajo con las bancadas de Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras para explicar los alcances de la solicitud y buscar consensos que permitan su aprobación.

En otro momento, Galarreta descartó cambios de ministros y afirmó que, salvo alguna situación de salud que impida continuar en el cargo, todos los integrantes del Gabinete cuentan con el respaldo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del suyo. También destacó la coordinación entre la mandataria, el titular del Senado, Miguel Torres, y la Presidencia del Consejo de Ministros para impulsar las políticas públicas del Gobierno.