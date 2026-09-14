Bancada Obras evalúa pedido de facultades del Ejecutivo tras reunión con Galarreta. (Foto: Captura / Canal N)
Bancada Obras evalúa pedido de facultades del Ejecutivo tras reunión con Galarreta. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La bancada Obras continuará evaluando internamente si respaldará el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, luego de reunirse este lunes con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. El vocero de la agrupación, Víctor Piñán, señaló que la decisión será discutida durante esta semana, antes de la semana de representación.

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