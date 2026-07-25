Las agrupaciones políticas de oposición acudieron a presentar formalmente la que será la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se encuentra liderada por el Partido del Buen Gobierno e integrada por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.

La lista está encabezada para postular a la presidencia de la Cámara de Diputados por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno. Él se encuentra acompañado por Analí Márquez de Juntos por el Perú, Harvey Colchado de Ahora Nación y José Yataco Torrealba de Obras para ocupar las tres vicepresidencias.

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Esta será la lista 1 que buscará lograr los votos de la mayoría de diputados para conformar la Mesa Directiva en el periodo parlamentario 2026-2027, el primero del Congreso bicameral.

Lista de oposición para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Congreso de la República)

Lista de oposición para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Congreso de la República)

Las mismas agrupaciones políticas presentaron su lista correspondiente para la contienda electoral hacia la Mesa Directiva del Senado con la cual buscan superar la conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular. Esta es integrada por lo senadores Daniel Barragán, Jaime Quito, Jaime Delgado y Nora Bonifaz para la presidencia y las primera, segunda y tercera vicepresidencias respectivamente.

Hoy presentamos oficialmente la lista "Consenso por la Democracia" para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una propuesta construida junto a las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.



Creemos que el Congreso necesita una conducción basada en el diálogo, el… pic.twitter.com/eVcR5XzEbB — Ernesto Zunini (@ernestozunini) July 25, 2026

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

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Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.