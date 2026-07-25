Diputados voceros de partidos de oposición presentan lista a la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Diputados voceros de partidos de oposición presentan lista a la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Las agrupaciones políticas de oposición acudieron a presentar formalmente la que será la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se encuentra liderada por el Partido del Buen Gobierno e integrada por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.

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