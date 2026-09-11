Bancadas advierten riesgo en trámite bicameral y piden excluir materias controversiales. (Foto: Andina)
Bancadas advierten riesgo en trámite bicameral y piden excluir materias controversiales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los voceros de las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que el Poder Ejecutivo presente este 11 de setiembre una nueva propuesta de delegación de facultades legislativas. A través de un oficio, pidieron que la iniciativa se limite a seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño.

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