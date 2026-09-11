Los voceros de las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que el Poder Ejecutivo presente este 11 de setiembre una nueva propuesta de delegación de facultades legislativas. A través de un oficio, pidieron que la iniciativa se limite a seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño.

Los parlamentarios señalaron que estas materias concentran el mayor consenso ciudadano y urgencia nacional. La solicitud busca que sean tramitadas de manera prioritaria y que se excluyan otros asuntos considerados controversiales del pedido original.

En el documento, los voceros también expresaron su preocupación por el trámite de la propuesta en el sistema bicameral. Señalaron que, según declaraciones públicas de senadores oficialistas, entre ellos Martha Chávez y Carlos Mesía, existiría la intención de que el Senado reincorpore materias que eventualmente sean excluidas por la Cámara de Diputados.

Los parlamentarios sostuvieron que esa posibilidad contravendría las normas que regulan el procedimiento legislativo bicameral. Citaron el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades sobre materias específicas, así como disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado.

Según el oficio, las iniciativas del presidente de la República sobre delegación de facultades son de competencia de la Cámara de Diputados. Asimismo, señalaron que el Reglamento del Senado permite modificar las propuestas aprobadas por dicha cámara, pero prohíbe incorporar materias distintas a las enviadas por la Cámara de Diputados.

Los voceros indicaron que, si la Cámara de Diputados aprueba solo una parte de las materias planteadas por el Ejecutivo, el Senado no debería restituir aquellas que fueron excluidas. Afirmaron que hacerlo implicaría incorporar asuntos que no fueron aprobados por la cámara de origen.

Ante este escenario, solicitaron al Ejecutivo remitir un nuevo proyecto que circunscriba la delegación de facultades a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al Fenómeno El Niño. El objetivo, según el documento, es evitar cuestionamientos al procedimiento legislativo y garantizar el respeto de las competencias de ambas cámaras.