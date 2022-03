Conforme a los criterios de Saber más

La ministra del Trabajo, Betssy Chávez, presentó -en su calidad de congresista de Perú Democrático- un proyecto de reforma constitucional que busca establecer que, en caso un presidente renuncie o se apruebe la vacancia de su cargo, se convoquen a elecciones generales de forma inmediata. Iniciativa llega al Congreso días previos al debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, prevista para el lunes 28 de marzo.

Parlamentarios de cinco bancadas dieron a El Comercio su opinión sobre la propuesta de Chávez. José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, señaló que el jefe de Estado “utiliza” a la ministra para decir “lo que se tuvo que aguantar” el día que acudió al Congreso. Sin embargo, prevé que la propuesta “no tendrá” los votos necesarios en la Comisión de Constitución.

“Perú Democrático apoya al 100% al presidente. Ella se presta para eso, no le importan los calificativos que le puedan dar como ‘servil’ y por eso ella aparece ahora y se manda con ese proyecto. Al final no tendrá los votos. El presidente la utiliza, hoy es ella y mañana será otro. Cuando a uno lo utilizan se llama tonto útil”, declaró el legislador.

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo el miércoles pasado. (Foto: MTPE)

Para Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) esta iniciativa “tiene una finalidad política” y busca “desviar las miradas de la opinión pública a un tema que no tiene sentido”.

“Plantear adelanto de elecciones, como ella lo ha hecho, significa desconocer que en la Constitución existen vicepresidentes. El régimen político establece una sucesión constitucional si (un presidente) renuncia o es vacado”, agregó.

El parlamentario de APP “no cree” que el proyecto de la ministra de Trabajo “prospere” debido a que “la solución a la crisis política no va por ahí”.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, aseveró que está propuesta sería “parte de la estrategia para frenar la vacancia” y tampoco cree que la Comisión de Constitución dé luz verde a la iniciativa.

En tanto, Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, indicó que el proyecto “es parte del doble estándar del Gobierno”.

“Creemos que se están adelantando a lo que pueda suceder. Nosotros escucharemos las propuestas y las debatiremos. Tenemos una idea de que el mandato parlamentario es independiente del mandato presidencial, así lo dice la Constitución, pero están en su derecho de presentar (el proyecto). (Hay) otras iniciativas contrarias a esto que dicen que se debe aclarar esto para que se separe el periodo presidencial del periodo congresal”, acotó Guerra García.

José Williams (Avanza País) prefirió no adelantar opinión. “Habría que ver cómo evolucionan las cosas y cómo queda la vacancia. No sabemos cómo va a terminar, no creo que (Castillo) renuncie, aunque debería hacerlo. Cualquier decisión que lo vaquen, que se vaya o se vayan todos será mejor. El presidente no termina de entender que está creando problemas en todas partes”, respondió a este Diario.

El camino

El constitucionalista Erick Urbina explicó a El Comercio que como se trata de una reforma constitucional, en el pleno del Parlamento se requiere la aprobación de 66 congresistas más un referéndum, o dos votaciones de 87 votos en dos legislaturas diferentes.

Señaló que el texto de Chávez, “como cualquier otro proyecto de ley”, deberá pasar primero por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Cuando llegue a dicha comisión, señaló Urbina, la secretaría de la comisión hace un estudio sobre el proyecto y lo presenta ante el pleno de la comisión. “Lo hace emitiendo una opinión técnica”, agregó el especialista.

Patricia Juarez presidente la Comisión de Constitución del Parlamento. (Foto: Congreso de la República)

Una vez que la secretaría presenta el proyecto, la comisión dictamina a favor o en contra. “Para dictaminar a favor hace falta la mitad más uno de congresistas presentes después de cumplirse con el quorum reglamentario. Si se dictamina a favor, se eleva al pleno del Congreso de la República. Si no procede se manda al archivo”, añadió Urbina.

La propuesta

La reforma constitucional busca que se incluya una precisión en el artículo 115, donde se precisa el orden de sucesión en caso de impedimento temporal o permanente del jefe de Estado.

“En el caso de vacancia o renuncia del Presidente de la República, el vicepresidente o el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones generales para un nuevo periodo de Gobierno”, plantea la iniciativa de Betssy Chávez.

El proyecto de reforma también incluye en sus justificaciones la sentencia del Tribunal Constitucional 778/2020 sobre vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. La legisladora y ministra destaca la evaluación que hacen ahí sobre el hecho que el presidente ejerce poderes plenos por elección popular y sin depender de la confianza del Congreso.

También rescata que la estabilidad política debe ser un pilar de la democracia y que esta solo es posible si las autoridades ejercen el poder con “limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.

El proyecto de ley 1507/2021-CR fue presentado ante la mesa de partes del Poder Legislativo el 22 de marzo y cuenta con las firmas de Chávez y el respaldo de los integrantes de la bancada Perú Democrático, que ella integra.

Suscriben la iniciativa Carlos Zeballos, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Guillermo Bermejo y el exprimer ministro Héctor Valer.

