Congresistas de diversas bancadas opinaron sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar la captura de la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por su papel en el golpe de Estado de Pedro Castillo perpetrado el 7 de diciembre del 2022.

En primer José Cueto (Renovación Popular) consideró que a la exprimera ministra solo le queda cumplir con la decisión judicial y recordó que ella siempre tuvo predisposición para colaborar con la justicia.

“Solo le queda cumplir con lo que se dispone en la parte judicial. Por lo menos ha tenido la señora Chávez siempre la disposición de presentarse en todo momento. Realmente pena porque a nadie le gusta la cárcel”, expresó.

“Estar en una cárcel te transforma. Si ella va a ir a una cárcel va a tener el tiempo de meditar y seguramente de hablar de las cosas que no ha querido decir en un juicio”, agregó.

A su vez, Victor Cutipa (Perú Bicentenario) remarcó que no esperaba que se dictara la detención de Betssy Chávez y dijo esperar que las prisiones preventivas sean “revisadas doblemente”.

“Esperemos que Betssy haga su defensa en base a fundamentos jurídicos más que de hecho en este momento. Sinceramente quiero ser lo más objetivo posible, considero que no [esperaba esta detención] porque hay unos requisitos que se tienen que cumplir concurrentemente y en este caso [no]”, subrayó.

“Todos sabemos que su residencia está en Tacna. No conozco el tema en profundidad, mal haría en querer dar una opinión técnica al respecto, en todo caso señalar que las prisiones preventivas tienen que ser revisadas doblemente”, añadió.

Declaraciones de congresistas sobre la detención de Betssy Chávez. (Video: Canal N)

“Vivimos en democracia”

En tanto, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) recordó que las conductas impropias o ilícitas son sancionadas de acuerdo a ley y destacó que nuestro país vive en democracia y con poderes autónomos.

“Es una decisión del Poder Judicial, vivimos en una democracia con poderes autónomos y se respeta la decisión. No puedo, sin embargo, dejar de señalar que lamento porque se trata de una exparlamentaria, una excolega de trabajo, y desde el lado humano siempre apena una situación de esta naturaleza”, acotó.

Mientras tanto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, estimó que la prisión preventiva de Betssy Chávez podría ayudar a saber qué pasó el 7 de diciembre, día del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.

“No hay persecución en nuestro país, cuando uno no cumple algunas normas o al juicio arbitrario o no del juez es que se dan prisiones preventivas. En general, creo que en nuestro país se ha abusado de las prisiones preventivas y jamás en Fuerza Popular nos alegraremos de la prisión de nadie”, manifestó.

“Creo que además se le debe poner un ritmo más acelerado en estas investigaciones porque lo que ocurrió en nuestro país fue el quiebre del principio del orden constitucional, el quiebre del estado de derecho. Al ser un hecho tan grave, esto se debe investigar a fondo”, anotó.

Declaraciones de congresistas sobre la detención de Betssy Chávez. (Video: Canal N)

Discrepa con fallo

Finalmente, Jaime Quito (Perú Libre) insistió en que no se cometió el delito de rebelión que se le imputa a Betssy Chávez, razón por la cual –desde su punto de vista- existiría persecución contra la exprimera ministra. También señaló que el expresidente Pedro Castillo debería afrontar el proceso por ese caso en libertad.

“En todo caso, esperando que no sea una persecución, que no sea una cuestión de venganza. Es saludable que se entrega a la justicia y todo esto, y no hay toda esa parafernalia de algunos que se escapan, como el caso de [Alejandro] Toledo”, enfatizó.

“No he dicho en ningún momento que sea una broma, lo que estoy diciendo es que para mí particularmente y para otros juristas no configura delito alguno. No se me puede atacar o perseguir por opinar de esa manera”, sentenció.

Declaraciones del congresista Jaime Quito sobre detención de Betssy Chávez. (Video: Canal N)

El Poder Judicial acogió este martes la apelación de la fiscalía al fallo que en primera instancia había desestimado la prisión preventiva para la extitular del Consejo de Ministros.

Chávez Chino fue detenida y puesta a disposición del Poder Judicial. Sin embargo, el juzgado declaró infundado el pedido de prisión preventiva para los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).