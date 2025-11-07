Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la decisión de la Cancillería peruana de no otorgar por ahora el salvoconducto a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, procesada por el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo (2021-2022) y que se encuentra en la Embajada de México en Lima.

La parlamentaria Diana Gonzales (Avanza País) señaló que el Ejecutivo está “tratando de ganar un poco de tiempo” realizando estas consultas a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El presidente anunció que el día de hoy estarían tomando una decisión y bueno finalmente el comunicado lo que indica es esta propuesta con los países de la OEA”, expresó en entrevista con Canal N.

“Creo que ha habido diferentes posiciones respecto a este tema. Como bancada no lo hemos discutido, pero sí en el pleno, a favor y en contra. Creo que es importante escuchar al canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores, que cada uno pueda llevar el sentir y también creo que es importante escuchar al Ejecutivo”, agregó.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) respaldó el comunicado de la Cancillería y reiteró que no se debe entregar el salvoconducto a una “golpista”. También calificó de “lamentable” la postura del Gobierno de México.

“Lo único que puedo decir es felicitaciones a la Cancillería, me parece muy acertado ese comunicado, no estamos para comunicados tibios ni para entregar salvoconductos a una golpista, a una persona que ya ha estado presa y que sigue un proceso penal por rebelión”, dijo a Exitosa Noticias.

“La fiscalía ha pedido 25 años, le iban a dar un salvoconducto para que -como la familia de Castillo- se vaya a vivir con U$S10 mil mensuales y la veamos paseando por las playas de Cancún o Acapulco”, añadió.

Similar postura adoptó el legislador José Cueto (Honor y Democracia), quien consideró que es una manera “diplomática” de decirle a Betssy Chávez que no se le dará el salvoconducto para que pueda salir del país.

“No tengo menos que felicitar a la Cancillería por esta reacción que ha tenido. El tema del salvoconducto me parece adecuado y muy bien que estén consultando con otras entidades de la OEA para darle algún tipo de cerrojo a esto que ha sido malutilizado”, acotó en Canal N.

“Saludo tanto lo que está haciendo la Cancillería para ver con los otros países, que también es una forma de decirle a la señora Chávez: ‘te quedas allí hasta que terminen las consultas’, que pueden demorar sabe Dios cuándo. Me parece muy bien, es una forma diplomática de decirle: ‘no te voy a dar el salvoconducto’”, añadió.

El caso

Como se recuerda, el Gobierno de José Jerí informó que seguirá evaluando si entrega el salvoconducto para que la exministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, pueda salir del país.

En un comunicado referido al tema y emitido este viernes, la Cancillería no anunció una decisión de fondo. En cambio, indicaron que plantearán modificaciones al tratado que regula el asilo, la Convención de Caracas, al considerar que se ha “desnaturalizado” al ser concedido a personas que no son perseguidas, sino procesadas por delitos comunes.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, por disposición del presidente de la república, planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954, para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”, refirió.

“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, añadió.