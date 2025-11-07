Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la decisión de la Cancillería peruana de no otorgar por ahora el salvoconducto a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, procesada por el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo (2021-2022) y que se encuentra en la Embajada de México en Lima.
La parlamentaria Diana Gonzales (Avanza País) señaló que el Ejecutivo está “tratando de ganar un poco de tiempo” realizando estas consultas a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Betssy Chavéz: Gobierno deja en suspenso pedido de salvoconducto mientras plantea cambios a la Convención de Caracas
“El presidente anunció que el día de hoy estarían tomando una decisión y bueno finalmente el comunicado lo que indica es esta propuesta con los países de la OEA”, expresó en entrevista con Canal N.
“Creo que ha habido diferentes posiciones respecto a este tema. Como bancada no lo hemos discutido, pero sí en el pleno, a favor y en contra. Creo que es importante escuchar al canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores, que cada uno pueda llevar el sentir y también creo que es importante escuchar al Ejecutivo”, agregó.
LEE MÁS: José Jerí sobre salvoconducto a Betssy Chávez: “No nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, no puede viajar a México”
Por su parte, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) respaldó el comunicado de la Cancillería y reiteró que no se debe entregar el salvoconducto a una “golpista”. También calificó de “lamentable” la postura del Gobierno de México.
“Lo único que puedo decir es felicitaciones a la Cancillería, me parece muy acertado ese comunicado, no estamos para comunicados tibios ni para entregar salvoconductos a una golpista, a una persona que ya ha estado presa y que sigue un proceso penal por rebelión”, dijo a Exitosa Noticias.
LEE MÁS: Betssy Chávez y Pedro Castillo: Fiscalía ratifica acusación y pedido de prisión por el golpe de Estado
“La fiscalía ha pedido 25 años, le iban a dar un salvoconducto para que -como la familia de Castillo- se vaya a vivir con U$S10 mil mensuales y la veamos paseando por las playas de Cancún o Acapulco”, añadió.
Similar postura adoptó el legislador José Cueto (Honor y Democracia), quien consideró que es una manera “diplomática” de decirle a Betssy Chávez que no se le dará el salvoconducto para que pueda salir del país.
LEE MÁS: Alejandro Moreno, senador de México: “México está destruyendo las relaciones diplomáticos y no solo con el Perú”
“No tengo menos que felicitar a la Cancillería por esta reacción que ha tenido. El tema del salvoconducto me parece adecuado y muy bien que estén consultando con otras entidades de la OEA para darle algún tipo de cerrojo a esto que ha sido malutilizado”, acotó en Canal N.
“Saludo tanto lo que está haciendo la Cancillería para ver con los otros países, que también es una forma de decirle a la señora Chávez: ‘te quedas allí hasta que terminen las consultas’, que pueden demorar sabe Dios cuándo. Me parece muy bien, es una forma diplomática de decirle: ‘no te voy a dar el salvoconducto’”, añadió.
El caso
Como se recuerda, el Gobierno de José Jerí informó que seguirá evaluando si entrega el salvoconducto para que la exministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, pueda salir del país.
En un comunicado referido al tema y emitido este viernes, la Cancillería no anunció una decisión de fondo. En cambio, indicaron que plantearán modificaciones al tratado que regula el asilo, la Convención de Caracas, al considerar que se ha “desnaturalizado” al ser concedido a personas que no son perseguidas, sino procesadas por delitos comunes.
LEE MÁS: Golpe de Estado: Subcomisión del Congreso aprueba informe que inhabilita por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, por disposición del presidente de la república, planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954, para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”, refirió.
“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, añadió.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Gustavo Adrianzén: “La vacancia de Dina Boluarte va a tener que juzgarse tras una reflexión más profunda”
- Francisco Tudela: “Son argumentos falaces los esgrimidos por la presidenta de México para justificar el asilo a Chávez”
- Reinfo: Comisión del Congreso ahora pretende que se amplíe hasta el 2027 registro que beneficia a minería ilegal
- Alfonso López Chau plantea la “reinscripción de todos los informales” y derogar “leyes procrimen”: las claves de su presentación en el CADE
- Rafael López Aliaga en CADE 2025: Desde el retorno al Congreso unicameral hasta Petro-Perú, los ejes de sus propuestas
Contenido sugerido
Contenido GEC