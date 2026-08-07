Betssy Chávez recibió salvoconducto del Gobierno de Keiko y viajó a México. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Betssy Chávez recibió salvoconducto del Gobierno de Keiko y viajó a México. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez abandonó el territorio nacional con destino a México la medianoche de este viernes 7 de agosto, luego de que el gobierno de Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto y restableciera las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta decisión ha generado una inmediata respuesta en el Congreso bicameral, donde diversos representantes han manifestado sus posiciones sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la situación judicial de la exfuncionaria.

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