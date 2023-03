El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo salió en defensa de su colega Betssy Chávez - frente a la investigación fiscal por su participación en el golpe de Estado- y demandó al expresidente Pedro Castillo “decir la verdad” de lo que ocurrió aquel día.

Ello luego de que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitiera una alerta informativa contra la exjefa del Gabinete Ministerial y el ministro del Interior afirmara que ella decidió prescindir de su seguridad personal.

“Yo exhorto al presidente Castillo a que dé una declaración tanto a nivel judicial, como en los medios periodísticos, aclarando quiénes estuvieron ese día (el 7 de diciembre en Palacio de Gobierno). Le pido que asuma su responsabilidad como exjefe de Estado porque creo que su silencio le está haciendo mucho daño a la gente que lo acompañó”, expresó.

Bermejo puntualizó que “el silencio” del exmandatario perjudicaría tanto a Chávez como al exministro de Turismo y Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien también es congresista.

“La lealtad no significa que yo haga algo y que todo el mundo asuma lo que yo hice. Eso no es lealtad, es sumisión. Yo exhorto al presidente abiertamente a que aclare [lo que ocurrió el 7 de diciembre]. Me siento muy apenado por el silencio de Castillo porque no solamente en casos como el de Betssy [Chávez] o el de [Roberto] Sánchez u otros ministros porque no termina de aclarar. Su declaración a un medio español no alcanza. El debe pedir una ampliación de su declaración a la fiscalía o pedirle al INPE que permita que un periodista ingrese y pueda contar la verdad, y, de esta manera, aliviar esta crisis. Por último, a través de su abogado “

Guillermo Bermejo