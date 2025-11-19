En el Congreso de la República se presentaron varios pedidos de reconsideración a la votación del pleno que rechazó inhabilitar a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Como se recuerda, el pleno no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la ex presidenta del Congreso de Ministros por su papel en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Betssy Chávez: Congreso no alcanza los votos para inhabilitar a exministra por el golpe de Estado
Una de las reconsideraciones fue presentada por el legislador Eduardo Castillo (Fuerza Popular), quien sustentó su planteamiento en el artículo 58 del Reglamento del Congreso.
La segunda reconsideración fue presentada por la congresista Norma Yarrow, vocera de la bancada Renovación Popular, quien ingresó su pedido minutos después de la votación en el hemiciclo.
Cabe indicar que la propuesta para inhabilitar a Betssy Chávez alcanzó 63 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Se necesitaban 68 votos como mínimo para aprobar la sanción contra la también exministra.
Por reglamento, no podían votar los miembros de la Comisión Permanente, que aprobaron en una segunda instancia el informe final por presunta infracción a los artículos de 38, 39 y 45 de la Constitución.
LEE MÁS: Pedro Castillo: Congreso reprogramará debate y votación de inhabilitación a golpista expresidente
Chávez Chino, sobre quien pesa un pedido fiscal de 25 años de prisión por su papel en el golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.
El Gobierno aún no le ha otorgado el salvoconducto para salir del país y el canciller Hugo de Zela viajará a Estados Unidos en diciembre próximo para sustentar su pedido de modificar la Convención de Caracas, que regula el otorgamiento del asilo político.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Martín Vizcarra: este jueves concluirán los alegatos finales, la última etapa del juicio oral
- Los reeleccionistas 2026: Los congresistas que buscan ser diputados o senadores y sus números en las listas
- Martín Vizcarra “vivía de las coimas”: los alegatos finales de la fiscalía y la procuraduría antes de la sentencia del expresidente
- Planchas presidenciales: Los partidos políticos apuestan por vicepresidentes del sur
- Comisión de Energía y Minas aprueba ampliación del Reinfo hasta el 2027: ¿Cuáles son las consecuencias?
Contenido sugerido
Contenido GEC