El abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de la ex primera ministra Betssy Chávez, fue retirado de la sesión del Congreso en la que se debatía inhabilitar por 10 años a los perpetradores del golpe de Estado de diciembre del 2022. Esto por lanzar agravios contra ese poder del Estado.

El incidente se produjo cuando el letrado ejercía la defensa de Chávez en el hemiciclo. En su alocución lanzó frases contra la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y el partido Perú Libre.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Ustedes desprecian al pueblo, ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los intereses egoístas de las clases dominantes, de los grupos de poder económico. Nos van a llevar a la desgracia”, expresó.

“¿Qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo?”, agregó.

En ese momento el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), le advirtió que estaba atacando a una bancada. “Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso”, le espetó.

“Yo insulto a todo el Congreso”, respondió Noblecilla, ante lo cual Rospigliosi Capurro dio por terminada su intervención en el pleno. “Por favor retírese, ya casi ha terminado su tiempo, retírese”, ordenó.

Previamente, Fernando Rospigliosi ya le había llamado la atención al abogado de Betssy Chávez por llamar “desgraciado” al fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y compararlo con satanás.

“Yo acá distingo a muchos camaradas que se han vuelto de la derecha por otras razones, no políticas, seguramente de intereses económicos. En los 90 eran camaradas, decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que prácticamente estaba a la altura de satanás. Pobre satanás para ponerlo a la altura de ese desgraciado”, dijo.

“Señor abogado, contrólese, es la última vez que usted, en este recinto, utiliza ese tipo de términos. La próxima vez será retirado. Siga adelante con su defensa”, respondió Rospigliosi.