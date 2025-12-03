El abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de la ex primera ministra Betssy Chávez, fue retirado de la sesión del Congreso en la que se debatía inhabilitar por 10 años a los perpetradores del golpe de Estado de diciembre del 2022. Esto por lanzar agravios contra ese poder del Estado.
El incidente se produjo cuando el letrado ejercía la defensa de Chávez en el hemiciclo. En su alocución lanzó frases contra la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y el partido Perú Libre.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Golpe de Estado: Jueces expulsan a abogado Raúl Noblecilla por seis sesiones y lo suspenden en el ejercicio de la profesión por dos meses
“Ustedes desprecian al pueblo, ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los intereses egoístas de las clases dominantes, de los grupos de poder económico. Nos van a llevar a la desgracia”, expresó.
“¿Qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo?”, agregó.
LEE MÁS: Betssy Chávez: Canciller Hugo de Zela sustentó ante la OEA posición del Perú frente a asilo político
En ese momento el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), le advirtió que estaba atacando a una bancada. “Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso”, le espetó.
“Yo insulto a todo el Congreso”, respondió Noblecilla, ante lo cual Rospigliosi Capurro dio por terminada su intervención en el pleno. “Por favor retírese, ya casi ha terminado su tiempo, retírese”, ordenó.
LEE MÁS: Pedro Castillo y Betssy Chávez: ¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal para condenarlos a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado?
Previamente, Fernando Rospigliosi ya le había llamado la atención al abogado de Betssy Chávez por llamar “desgraciado” al fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y compararlo con satanás.
“Yo acá distingo a muchos camaradas que se han vuelto de la derecha por otras razones, no políticas, seguramente de intereses económicos. En los 90 eran camaradas, decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que prácticamente estaba a la altura de satanás. Pobre satanás para ponerlo a la altura de ese desgraciado”, dijo.
LEE MÁS: Betssy Chávez: Ordenan su captura nacional e internacional tras sentencia de más de 11 años de prisión por golpe de Estado
“Señor abogado, contrólese, es la última vez que usted, en este recinto, utiliza ese tipo de términos. La próxima vez será retirado. Siga adelante con su defensa”, respondió Rospigliosi.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí sobre Elecciones 2026: “Estamos dando las medidas de seguridad que han sido solicitadas”
- Rafael Belaunde sobre ataque: “Yo no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política, es un tema de inseguridad ciudadana”
- Excongresista Teófilo Gamarra es designado como nuevo jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas
- Norma Yarrow sobre candidato vocero de mineros informales por Renovación Popular: “Está en proceso de formalización”
- Secretaria general de Libertad Popular sobre ataque contra Rafael Belaunde: “No pensamos que es una cosa política”
Contenido sugerido
Contenido GEC