La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por María Acuña (APP), aprobó archivar la denuncia que la fiscalía presentó, en mayo del 2024, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

La decisión se tomó con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones luego de un breve debate en el que solo intervino un legislador. El blindaje a la jefa de Estado ocurrió con la mayoría de votos de Fuerza Popular.

El informe final será remitido a la Comisión Permanente del Congreso que deberá ratificar o no el sentido de la votación.

El informe que libró a Boluarte Zegarra de una acusación constitucional fue sustentado por la parlamentaria Nilza Chacón (Fuerza Popular), delegada del caso.

La congresista sostuvo que no procede la denuncia fiscal contra Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido relojes de alta gama y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Chacón argumentó, además, que la presidenta solo puede ser acusada durante su mandato en los supuestos expresamente contemplados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos. En esa línea, señaló que formular una acusación fuera de estos supuestos vulneraría el principio de legalidad y constituiría una infracción constitucional.

La parlamentaria también sugirió que el Congreso evalúe si la propia Fiscalía de la Nación ha vulnerado la Constitución al presentar la denuncia.

La legisladora fujimorista agregó que la acusación de la Fiscalía de la Nación respondería a fines políticos.

“Permitir que prospere una acusación en estas circunstancias equivaldría a extender las facultades del Ministerio Público y del control parlamentario afectando la separación de poderes”, señaló la congresista Chacón al sustentar su informe.

“Por las razones expuestas es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta”, concluyó.

Fechas claves de la investigación en la SAC:

Fecha Detalle 17 de mayo del 2024 Fiscalía presenta denuncia contra la presidenta por el caso Rolex. 18 de julio del 2024 SAC declara procedente la denuncia. 5 de diciembre del 2024 Comisión Permanente da plazo de 15 días a la SAC para la investigación. 13 de diciembre del 2024 Designan a Nilza Chacón como congresista delegada del caso. 20 de enero del 2025 Chacón presenta informe de hechos y pertinencias de pruebas.

11 y 18 de marzo del 2025 Audiencias del caso se llevan a cabo en sesiones reservadas. 11 de abril del 2025 Subcomisión aprueba blindar a Boluarte.

Breve debate

En el debate solo participó el legislador Edgard Reymundo (Bloque Democrático), quien criticó que se haya recomendado archivar la denuncia contra Boluarte cuando el caso cuenta con “fundados y razonables elementos de convicción”.

Reymundo opinó que la postura de la parlamentaria de Fuerza Popular es un drástico cambio de criterio y responde a un hecho político. “Los que perdieron las elecciones en el 2021, hoy gobiernan a través de la señora Boluarte [...] Con sus votos evidencian que este es un gobierno de Fuerza Popular y sus aliados [...] En realidad falta rigurosidad en este informe”, dijo.

Así votaron:

A favor 10 votos Jorge Montoya (Honor y Democracia) Nilza Chacón (Fuerza Popular) Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular) Luis Aragón (Acción Popular) Martha Moyano (Fuerza Popular) Héctor Ventura (Fuerza Popular) Nelcy Heidinger (APP) Elvis Vergara (Acción Popular) Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)

En contra 6 votos Patricia Chirinos (Renovación Popular) María Jáuregui (Renovación Popular) Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) Pasión Dávila Atanacio (Bancada Socialista) Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático)

Abstención 2 votos José Jerí Oré (Somos Perú) María Acuña (APP)

En diálogo con El Comercio, la parlamentaria Nilza Chacón defendió su posición y rechazó que haya un blindaje a la mandataria Boluarte.

“El fiscal de la Nación puede investigar a un presidente de la República, eso no está prohibido, puede hacer una investigación preliminar [...] Me basé en el artículo 117, que me prohíbe hacer una acusación contra la mandataria en funciones [...] Aquí no se trata de blindar a nadie sino de hacer prevalecer la norma”, añadió.

Tras conocer la decisión de la SAC, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta se pronunció en X (antes Twitter): “¡¡¡Caso ROLEX archivado!!! La condición de procedibilidad del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República ha sido negada a la Fiscalía de la Nación”, escribió.

Caso ROLEX archivado!!!

La condición de procedibilidad del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República ha sido negada a la Fiscalía de la Nación.



"Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos" (Aristóteles). — JCPortugalS (@JCPortugalS) April 11, 2025

¿Qué pasa si la decisión no es ratificada en la Comisión Permanente? El constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó a El Comercio que si la decisión de la SAC no es ratificada por la Comisión Permanente. Se ordena la elaboración de un nuevo informe final y por tanto una nueva votación sobre el caso. No obstante, estimó que ello no ocurrirá en este caso.

¿Cuál sería el impacto en la investigación por el Caso Rolex?

En diálogo con El Comercio, los penalistas Gilmar Andía, Luis Vargas Valdivia y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi señalaron que se trata de una decisión que no sorprende y que deja en evidencia a los aliados de Boluarte.

Los tres abogados indicaron que el camino es que se vuelva a presentar otra denuncia constitucional con elementos nuevos cuando el mandato de Boluarte concluya y haya un nuevo Congreso.

Andía opinó que si se hubiese tratado de Pedro Castillo no se habría hecho una interpretación tan rigurosa del artículo 117 de la Constitución.

Añadió que ahora el caso no podría llegar a la etapa preparatoria, que es un paso antes de la acusación penal. Bajo su análisis, es hasta donde habría podido llegar la fiscalía si se aprobaba la denuncia debido a que un presidente no puede ser acusado por delitos que no prevé el artículo 117 de la Carta Magna.

Para Vargas Valdivia, la consecuencia es que la presidenta no puede ser procesada hasta que culmine su mandato.

El exprocurador consideró que este es el caso más contundente que hay en contra de la presidenta. Y que esta decisión no va a impactar a la investigación penal contra Boluarte y el gobernador Wilfredo Oscorima y que solo la deslegitima aún más.

Rospigliosi, a su turno, la consideró una victoria temporal de la presidenta. No obstante, subrayó que basta con una sola prueba nueva para presentar una segunda denuncia constitucional cuando se instale el nuevo parlamento.