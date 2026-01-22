Blindaje chino: La historia de cómo José Jerí no puso a debate informe donde se señalaba a empresario Zhihua Yang

Esta es la historia del cambio que se hizo para incluir al conocido ‘Tío Johnny’ en un informe que lo colocaba como parte de un “engranaje facilitador” de empresas chinas cuestionadas en nuestro país.

En 2022, el actual Congreso constituyó una comisión investigadora para revisar las licitaciones de empresas chinas en el Perú, las mismas que empezaron a ganar notoriedad tras la caída de Odebrecht y la asunción de Martín Vizcarra.

Dicho grupo de trabajo demoró nueve meses en instalarse por la demora de las bancadas en nombrar a sus representantes y, por consiguiente, no tener voluntarios para presidir la investigación.

Finalmente, el congresista Héctor Valer asumió la presidencia del grupo, arrancó su trabajo y, tras dos ampliaciones de plazo, entregó su informe final el 14 de marzo de 2024.

Congresista Héctor Valer, actualmente en Somos Perú, presidió la comisión especial sobre las empresas chinas. Foto: Joel Alonzo/El Comercio. / JOEL ALONZO

El debate de sus conclusiones no se daría hasta mayo del mismo año, en una sesión plenaria secreta. Aquella fecha, en secreto, se pidió un cuarto intermedio para realizar ajustes al informe.

El principal ajuste fue incluir un nombre en específico: Zhihua Yang, el empresario chino que hoy todos conocen como ‘Tío Johnny’ por sus reuniones con el presidente José Jerí.

Coincidentemente, el debate del informe ocurrió en 2024, fecha en la que Jerí asegura haber conocido a Yang.

Además, Jerí fue vicepresidente de dicha comisión investigadora que terminó señalando al empresario chino en la trama de empresas constructoras asiáticas en el país.

Engranaje facilitador

El informe original que entregó Héctor Valer para el debate contaba con 609 páginas. Tras la sesión plenaria secreta, el documento quedó en 610 páginas.

La comparación entre ambas versiones permite reconocer que el principal cambio está en la inclusión de seis párrafos de la página 57 de la versión original, donde se mencionaba explícitamente al empresario Zhihua Yang.

“A partir del análisis sistemático de los contratos adjudicados por Provías Nacional y Provías Descentralizado entre 2018 y 2022, esta Comisión ha identificado la recurrencia de un entorno empresarial local vinculado al ciudadano Zhihua Yang, el cual habría actuado como soporte operativo y logístico de las empresas estatales chinas bajo investigación”, señala el informe.

En el párrafo siguiente, el informe detalla su indagación sobre un proceso de licitación por más de S/ 195 millones, adjudicado a un consorcio integrado por dos empresas asiáticas: China Railway Nº 10 Engineering Group Ltd Sucursal Perú y Canton Lima S.A.C.

Zhihua Yang aparece vinculado a la firma China Railway Nº 10 a través de denuncias policiales. Según pudo constatar este Diario, Yang se presentó ante una comisaría como coordinador de una obra de dicha empresa en Ancash, para denunciar que estaban siendo víctimas de extorsión.

A esto, el informe del congresista Valer añadía que las empresas chinas que ganaban las licitaciones delegaban la operatividad a otras empresas, siendo una de estas Construcciones Capon S.A.C., gerenciada por Zhihua Yang.

“A través de ”Contratos Marco de Arrendamiento" de maquinaria pesada, Construcciones Capon S.A.C. se posicionó como un proveedor estratégico en las obras adjudicadas a las estatales chinas", apunta el informe.

Líneas después, el documento añade: La evidencia sugiere que las empresas vinculadas al ciudadano Zhihua Yang (Canton Lima S.A.C. y Construcciones Capon S.A.C., entre otras) no han operado de manera aislada, sino como un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas".

El informe de la comisión investigadora señala las vinculaciones y operaciones de Zhihua Yang con empresas chinas cuestionadas.

Este Diario consultó con Héctor Valer, presidente de la comisión sobre inclusión de Zhihua Yang, pero dijo no recordar. Luego, a través de su equipo de prensa, nos indicaron que varios congresistas pidieron ajustes en la sesión secreta del pleno.

En octubre de 2025, cuando José Jerí asumió la presidencia del Congreso, Valer le envió un oficio pidiendo poner al debate del pleno la versión final del informe, pero su pedido nunca fue atendido. Debido a que estaba en cuarto intermedio, solo bastaba reactivar el debate en el pleno. Entre el pedido y la asunción de Jerí a la presidencia de la República, se tuvieron cuatro sesiones plenarias.

Este Diario pidió la versión de Palacio de Gobierno, pero hasta el cierre de este informe aún no se pronunciaba.