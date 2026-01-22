Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Blindaje chino: La historia de cómo José Jerí no puso a debate informe donde se señalaba a empresario Zhihua Yang
Existe una sola hoja de diferencia entre la versión original y la versión final del informe final de la comisión investigadora de los contratos de empresas constructoras en el país. La diferencia radica en que se añadió una página entera donde se mencionaba precisamente al empresario Zhihua Yang. En 2025, cuando José Jerí asumió la presidencia del Congreso, el titular del grupo investigador, Héctor Valer, pidió que se ponga a debate el informe, pero esto no fue atendido y hasta la fecha se mantiene encarpetado en la figura del cuarto intermedio

