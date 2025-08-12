Blindajes, invasiones y recortes de sueldo: el perfil de los nuevos presidentes de comisiones clave del Congreso

Las designaciones responden a cuotas de poder negociadas entre bancadas desde julio pasado, cuando pactaron acuerdos por la presidencia de la Mesa Directiva.

La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) fue elegida presidenta de la Comisión de Vivienda, pese a los cuestionamientos que arrastra. En su contra existen denuncias por la ocupación irregular de espacios públicos en Lima y Chiclayo —hechos que ella niega— y se le acusa de haber omitido información en su hoja de vida para acceder a la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Además, una investigación de El Comercio reveló que Acuña realizó trámites para obtener una concesión minera en Lambayeque, a pesar de que la Ley General de Minería prohíbe a los legisladores dedicarse a esta actividad mientras ejercen el cargo.

María Acuña es acusada de invasora, tras caso de sus tesis con alto grado de "similitud" con otros trabajos. (Composición: El Comercio)

Consultada por este Diario sobre el caso, la parlamentaria afirmó: “Antes de ser congresista, tenía una concesión en 2012, pero terminó su derecho de vigencia y ahí quedó el tema, ahora no tengo ninguna concesión”. No obstante, al ser interrogada sobre documentos del 2022 que acreditan su insistencia en obtener una concesión, respondió: “El tema fue que se solicitó en 2019 y al final se perdió”.

En 2022 y 2023, mientras Acuña ejercía como parlamentaria, su esposo, Elver Díaz, logró adquirir los derechos de dos concesiones en Pataz, conocida como la capital de la minería ilegal en el Perú y situada en la región bajo el gobierno de su cuñado, César Acuña.

Según el programa “Panorama”, la parlamentaria afronta una investigación por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa. Durante su gestión al frente de la Subcomisión, ese grupo de trabajo rechazó las denuncias de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios.

En la mesa directiva de la Comisión de Vivienda, Acuña está acompañada por Guido Bellido (Podemos Perú) como vicepresidente y Américo Gonza (Perú Libre) como secretario.

Un ‘niño’ en Fiscalización

Sobre el congresista Elvis Vergara pesan más de un cuestionamientos (Foto: Congreso)

El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) asumirá la presidencia de la Comisión de Fiscalización , pese a que enfrenta una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y, de forma alternativa, cohecho pasivo impropio, en el marco del Caso Los Niños.

Según el Ministerio Público, el expresidente Pedro Castillo habría liderado una presunta red integrada por ministros y congresistas (entre ellos Elvis Vergara) que negociaba votos en el Parlamento a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Producción; así como en entidades como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.

Vergara defendió su nombramiento y aseguró este lunes 11: “Yo tengo las manos absolutamente limpias. No hemos hecho nada que afecte la honorabilidad ni las buenas costumbres”.

El legislador también acusó al Ministerio Público de “jugar en pared para tratar de desprestigiar a algunos congresistas” y cuestionó el sustento de la investigación en su contra: “El trabajo del Ministerio Público está deslegitimado hace mucho tiempo. Esa denuncia es un copia y pega de una presentada anteriormente por Patricia Benavides. O no han hecho bien su trabajo o no han hecho nada. Nosotros estamos tranquilos”, dijo en diálogo con la prensa.

Hasta hace unos días estaba previsto que la Comisión de Fiscalización se instale el lunes 11, pero la sesión no se realizó.

Víctor Flores al mando de Economía

El congresista Víctor Flores (Fuerza Popular) fue designado presidente de la Comisión de Economía, cargo que asume en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés. Una investigación de El Comercio reveló que, mientras debatía y votaba a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el legislador no informó que sus empresas poseen concesiones en zonas donde operan mineros informales.

En 2021 y 2023, Flores respaldó la ampliación del Reinfo, un mecanismo que, bajo el argumento de facilitar la formalización, ha permitido que la minería informal e ilegal continúe operando.

Consultado por este Diario sobre las razones por las que no informó que en sus unidades mineras operaban informales, respondió: “¿Cómo transparentar lo que ya es transparente?”.

Ahora, la comisión que preside tendrá que pronunciarse sobre un proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva a comprar oro a la pequeña minería y minería artesanal, una medida que, según expertos, podría abrir la puerta a la comercialización de oro ilegal.

De acusada de ‘mochasueldo’ a presidenta de Salud

Magaly Ruiz cuenta con el respaldo de su partido, Alianza para el Progreso, pese a las evidencias en manos de la fiscalía por un caso de presuntos recortes de sueldo.

En la Comisión de Salud, la nueva presidenta es Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), quien enfrenta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en abril de 2024 por los presuntos delitos de concusión y colusión. Según la acusación, la parlamentaria habría exigido recortes de sueldo a trabajadores de su despacho.

En marzo del 2023, el dominical “Punto final” difundió el testimonio del ex trabajador parlamentario Carlos Marina, quien denunció que abonaba S/1.500 mensuales de su salario a favor de la congresista. Esta supuestamente estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos durante la campaña que la llevó al hemiciclo.

Pese a la gravedad de las imputaciones, la Comisión de Ética —integrada por varios congresistas con cuestionamientos similares— optó por no suspenderla y redujo la sanción a una multa equivalente a 30 días de remuneración.

La legisladora aseguró en el 2023 que la denuncia en su contra parte únicamente de “dichos improbados”. No obstante, la fiscalía cuenta con testimonios y grabaciones que indicarían que Ruiz no solo realizó recortes de sueldo, sino que también intentó influir en las declaraciones que otra extrabajadora parlamentaria debía brindar ante el Ministerio Público.

Defensor de congresistas cuestionados

Cambios de camiseta. Alex Paredes llegó al Congreso con Perú Libre, pero luego renunció a ese grupo y formó la bancada Bloque Magisterial. Recientemente se pasó a Somos Perú.

En la Comisión de Trabajo fue designado Alex Paredes (Somos Perú), exmiembro de Perú Libre y expresidente de la Comisión de Ética.

Paredes se ha caracterizado por blindar a congresistas acusados de recorte de sueldos y por defender a los denominados ‘Niños’, congresistas señalados de negociar votos a cambio de obras.

También votó a favor de la ley que modificó el concepto de organización criminal. Además, en junio pasado lanzó una amenaza velada contra legisladores que se opusieron a la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), propuesta por la Comisión de Energía y Minas y que, según especialistas consultados por este Diario, favorecía a la minería ilegal.

Arturo Alegría en la Comisión de Constitución

Por su parte, el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, el grupo encargado de liderar el debate y aprobación de los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados.

Alegría fue primer vicepresidente del Congreso tras la muerte de Hernando Guerra García y ha sido vocero de su bancada. Ante cuestionamientos sobre su falta de estudios concluidos, respondió que lo que debe primar es “la capacidad de articulación”.

“Los cuestionamientos son saludables, más allá de las críticas en la labor, a lo largo de los años hemos podido lograr cosas positivas. Más allá de los cuestionamientos, siempre hemos dado la cara”, dijo.

Alegría no cuenta con título universitario. Tiene estudios inconclusos en Ingeniería de Sistemas y en Marketing, según consignó en su hoja de vida cuando postuló al Parlamento.

APP se queda con la Comisión de Presupuesto

Alejandro Soto (APP), expresidente del Congreso (2023–2024), liderará la Comisión de Presupuesto. Durante su gestión como titular del Legislativo, se redujo el nivel de transparencia y se blindó a congresistas acusados de “mochasueldo”, como Magaly Ruiz y Edgar Tello. En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana lo calificó como uno de los funcionarios más hostiles con la prensa.

Lo acompañan en la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto los legisladores Raúl Doroteo (Acción Popular) como vicepresidente y Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) como secretario.

Otros nombramientos

Jeny López (Fuerza Popular) asumió como presidenta de la Comisión Agraria. La acompaña Rosio Torres (APP) como vicepresidenta. En tanto, la secretaría está pendiente de designación.

Jorge Zeballos Aponte (Renovación Popular) es el nuevo presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

Raúl Huamán (Fuerza Popular) preside la Comisión de Producción.

Líderes de partidos deben responder por designaciones

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, destacó que el reglamento del Congreso establece que, en la conformación de las comisiones, se busca aplicar el principio de especialidad en la materia.

Con ello, se procura que los congresistas asignados a una comisión tengan conocimientos o experiencia relacionados con el tema o área de especialización de las comisiones.

No obstante, para Rospigliosi, el Congreso ha llegado “al otro extremo, en el que no solo no tienen experiencia en el sector, sino que se nombran a personas que tienen denuncias muy graves”.

“Es un peligro público que el señor Elvis Vergara presida la Comisión de Fiscalización porque tiene una denuncia constitucional del Ministerio Público. Cuando quiera fiscalizar al Ministerio Público, ¿lo hará con un interés genuino o de manera encubierta, como represalia o para presionar?“, cuestionó en diálogo con El Comercio.

Rospigliosi consideró que los líderes de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular deben responder públicamente por las designaciones de congresistas cuestionados.

“Parece que se han empecinado en poner los peores cuadros en este cierre de quinquenio. Creo que estos señores, como Elvis Vergara, saben que nunca más tendrán el honor de ser parlamentarios y están buscando, en su último año, beneficiarse con intereses subalternos”, sentenció.